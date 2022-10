Internetconsultatie wetsvoorstel minimumbelasting 2024 gestart

De internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 is gestart. Het voorstel voorziet in een minimum winstbelasting van 15% voor bedrijven en moet daarmee belastingontwijking voorkomen.

Akkoord over herziening internationaal belastingstelsel

In oktober 2021 bereikten 137 landen een akkoord over de herziening van het internationale belastingstelsel. De minimum winstbelasting is één van de maatregelen die voortkomt uit dit akkoord. Deze maatregel zorgt ervoor dat multinationals altijd tenminste een minimumniveau van 15% aan winstbelasting betalen. Hiermee wordt voorkomen dat bedrijven hun winsten door laten stromen naar landen met een laag belastingtarief en zo minder belasting betalen.

Wetsvoorstel nog niet definitief

Eind 2021 heeft de Europese Commissie een eerste versie van het richtlijnvoorstel gepubliceerd met modelteksten voor de EU-lidstaten. Afgelopen juni hebben bijna alle EU-lidstaten, op één na, ingestemd met het richtlijnvoorstel. Hoewel het wetsvoorstel nog niet definitief is, start Nederland nu al met de consultatie. Input met betrekking tot dit conceptwetsvoorstel is belangrijk, omdat het de kwaliteit van de definitieve Nederlandse wetgeving kan verbeteren. Op deze manier kan het wetsvoorstel snel in Nederland worden ingevoerd als er binnen de Europese Unie akkoord op komt.

Reageren op het wetsvoorstel kan tot 5 december via www.internetconsultatie.nl.