Vrijdag waarschijnlijk duidelijkheid over niet-tijdige bezwaarmakers

Het ministerie van Financiën geeft spoedig, naar verwachting vrijdag 4 november, uitsluitsel over mogelijke oplossingen voor de verwachte stroom van verzoeken tot ambtshalve vermindering van niet-tijdige bezwaarmakers box 3. Dat meldt de SRA.

SRA en andere partijen, zoals de NBA, RB, NOAB, NOB, de Consumentenbond en de Bond voor Belastingbetalers hebben op donderdag 3 november een gesprek gehad met het ministerie van Financiën. ‘Het was een constructief gesprek. Het ziet er naar uit dat het ministerie tot een oplossing komt die wij als koepels voor ogen hadden’, zegt SRA-bestuurder Edwin de Witte op de SRA-website.

Niet-tijdige bezwaarmakers

SRA en de andere partijen zijn al een tijd met het ministerie in overleg om tot oplossingen te komen voor de verwachte stroom aan brieven van niet-tijdige bezwaarmakers box 3. Dit om te voorkomen dat accountants en fiscalisten enorme aantallen brieven voor hun klanten moeten gaan opstellen en om te voorkomen dat de Belastingdienst door de enorme hoeveelheid verzoeken tot ambtshalve vermindering vastloopt, zei De Witte daar eerder over. Uiteraard met inachtneming van de rechten van niet-tijdige bezwaarmakers.

Massaalbezwaarprocedure?

Met het ministerie zijn meerdere oplossingen besproken. Eén daarvan is het opnieuw invoeren van een massaalbezwaarprocedure, waardoor niet-tijdige bezwaarmakers niet individueel protest dienen aan te tekenen en individueel moeten procederen en waarbij de uitspraak van zo’n procedure voor alle niet-tijdige bezwaarmakers geldt. Een andere oplossing is om bijvoorbeeld de termijn voor het indienen van een verzoek tot ambtshalve vermindering voor 2017 met een jaar te verlengen. Die verzoeken moeten namelijk binnen vijf jaar bij de Belastingdienst worden ingediend, dus uiterlijk op 31 december 2022.

Rechtsvraag bij procedures

Ook praten de koepelorganisaties en het ministerie over de invulling van de rechtsvraag voor eventuele procedures of een massaalbezwaarprocedure. Deze rechtsvraag kan voor de niet-tijdige bezwaarmakers worden gebruikt in een (proef)procedure met de Belastingdienst.

Bron: SRA