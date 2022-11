VEH vreest dat OZB fors omhoog gaat

Gemeenten hebben vorig jaar het inflatiecijfer veel te laat ingeschat. Gevolg is dat er een gat ontstaat. Vereniging Eigen Huis (VEH) vreest dat gemeenten naar het laaghangende fruit grijpen: de onroerendezaakbelasting (OZB). Die belasting zou komend jaar wel eens fors kunnen stijgen.

Naar verwacht moet Nederland over 2022 rekening houden met een jaarinflatie van 9,9 procent. Vorig jaar bedroeg die 2,9 procent. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is in de begroting 2022 uitgegaan van de inflatie over 2021. Maar de werkelijke inflatie ligt 7 procentpunt hoger. Dat levert een financieel gat op. Of dat gat gedekt wordt uit de reserves of dat daarvoor een inhaalslag nodig is via een extra verhoging van de lokale lasten in 2023, zal per gemeente afgewogen moeten worden, aldus de VNG.

Stijging normaal

Normaal gesproken stijgt de ozb al net iets meer dan de inflatie, zegt de Vereniging Eigen Huis bij monde van voorzitter Hans André de la Porte. Hij verwacht dan ook dat gemeenten ook nu de onroerendezaakbelasting zullen verhogen om de begroting sluitend te krijgen. Maar het kan veel meer zijn dan in afgelopen jaren.

Ook andere lokale lasten zullen stijgen. De waterschapsbelasting stijgt al met meer dan tien procent, voorspelt de Unie van Waterschappen