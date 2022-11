Tweede Kamer neemt Belastingplan 2023 aan

De Tweede Kamer heeft donderdag in meerderheid ingestemd met het Belastingplan 2023. Daarbij werden diverse moties en amendementen aangenomen. Ook met de Overbruggingswet box 3 en de Wet rechtsherstel box 3 werd ingestemd.

Meer informatie over de behandeling van het Belastingplan 2023 in de Tweede Kamer is hier te vinden.

Aangenomen moties en amendementen

Amendement over een extra schijf voor gas in de energiebelasting

Amendement over een extra schijf voor elektriciteit in de energiebelasting

Amendement over het schrappen van de verhoging van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken

Motie over een brief over de hervorming en vereenvoudiging van het belastingstelsel

Motie over de noodzaak evalueren van de verfijning van de categorie “overig”

Motie over bij toekomstige fiscale beleidswijzigingen de effecten daarvan op het vestigingsklimaat beschrijven

Motie over een uitgebreide en geactualiseerde marktverkenning naar nieuwe zero-emissiebusjes

Motie over een strategisch bestuurlijk kader voor de borging van de invoering van een stelsel over daadwerkelijk rendement

Motie over het betrekken van constructies als baby-bv’s bij de uitwerking van de evaluatie van de BOR

Motie over het onderzoeken van het vormgeven van een miljonairsbelasting in het licht van uitvoerbaarheid en fiscaal-juridische houdbaarheid

Motie over werkgevers beter faciliteren om hun werknemers ov-abonnementen te verstrekken

Motie over een herziening van de Akte van Mannheim, luchtvaartverdragen en andere verdragen die belastingheffing op internationaal transport bemoeilijken

Motie over een eenduidig beleid voor dekking van incidentele maatregelen door structurele belastingmaatregelen

Motie over een onderzoek naar fiscale belemmeringen bij stoppersregelingen voor agrariërs

Motie over bij nieuwe fiscale regelingen rekening houden met het vestigingsklimaat

Motie over onderzoek naar toepassing van de fiscale faciliteiten voor anbi’s op verenigingen

Motie over het toevoegen van een evaluatie- en een horizonbepaling aan fiscale regelingen

Motie over bezien hoe de inkomstenbelasting transparanter kan worden gemaakt

Motie over de afschaffing van de buitenlandse partiële belastingplicht meenemen in de aanpak van belastingconstructies en fiscale regelingen

Motie over een bespiegeling toevoegen over de bijdrage van het pakket Belastingplan aan de brede welvaart

Motie over onderzoeken of de belastingheffing in de categorie “overige bezittingen” realistischer vormgegeven kan worden

Lees hier meer op Accountancy Vanmorgen over het Belastingplan 2023.