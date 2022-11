Tourwinnaar Wiggins in financiële problemen, accountantskantoor handelt faillissementen af

Accountantskantoor MHA Macintyre Hudson is momenteel druk met de afhandeling van de faillissementen van twee bedrijven van wielerheld en voormalig Tourwinnaar Bradley Wiggins, melden verschillende sportmedia. Wiggins zou in flinke financiële problemen verkeren.

Faillissementen

Met de bedrijven Wiggins Rights Limited en New Team Cycling Limited werd onder meer een wielerteam gedreven, maar beide ondernemingen gingen in 2020 failliet. Schuldeisers claimden daarna een bedrag dat inmiddels is opgelopen tot 979.953 Engelse pond (1.120.993,84 euro), meldt Cycling Weekly.

Accountantskantoor

De veertien schuldeisers hebben zich gemeld bij het Britse accountantskantoor MHA Macintyre Hudson, dat de faillissementen afhandelt. Wiggins zou inmiddels een deel van de schulden hebben afgelost, maar nog lang niet alles. MHA Macintyre Hudson probeert nu om die reden te achterhalen waar wielermaterialen en motoren van de oud-Tourwinnaar zijn. Daarmee zouden de schuldeisers verder tegemoetgekomen kunnen worden. Een woordvoerder van Wiggins stelt dat de spullen gestolen zijn en dat hier momenteel een politieonderzoek naar loopt.

Bron: Wielerflits/Cycling Weekly