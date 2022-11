Opleving in omzetgroei, maar betaaltermijn loopt op

Nederlandse mkb-bedrijven zagen hun omzetgroei de afgelopen maanden sterk afnemen. In augustus noteerden mkb’ers echter een gemiddelde omzetgroei van ruim 8,5%, zo blijkt uit de Exact MKB monitor.

Bedroeg de gemiddelde omzetgroei in januari nog bijna 20%, in juli was dit percentage gedaald naar 6,07%. ‘De afgelopen maanden hebben we de gemiddelde omzetgroei vrij sterk zien dalen’, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. ‘In sommige maanden was er zelfs sprake van een halvering. De cijfers van augustus laten echter weer een lichte opleving zien.’

Tijdelijk

Met een gemiddelde omzetgroei van 12,82% waren ondernemers in de zakelijke & ICT dienstverlening het meest succesvol. Ook mkb’ers in de bouw en productiesector deden goede zaken. Zij realiseerden een gemiddelde omzetgroei van respectievelijk 11,61% en 11,74%. Ondernemers in de horeca zagen hun omzetgroei gemiddeld gezien afnemen, van 11,74% in juli naar 2,90% in augustus. Exact verwacht echter dat de opleving van tijdelijke aard is. Prognoses voorspellen de komende maanden een daling in omzetgroei, ondernemers hebben immers nog altijd te maken met stijgende energie- en grondstofprijzen en worstelen ook met personeelstekorten.

Betaaltermijn

In augustus nam ook het percentage mkb-bedrijven dat een positieve cashflow had toe. Van 43,63% in juli, naar 49,10% in augustus. Het betekent dat het aantal ondernemers dat meer geld binnenkreeg dan het uitgaf is gestegen en dat zij ruimte hadden om geld achter de hand te houden. Dat is nodig, omdat de betaaltermijn oplopen. Gemiddeld moesten ondernemers in augustus twee dagen langer wachten op hun geld dan in juli. De gemiddelde betaaltermijn liep het sterkst op in de horeca. Ondernemers in deze sector moesten in augustus ruim vijf dagen langer wachten op betalingen. Ook in de bouwsector is met bijna vier dagen sprake van een sterke toename in de betaaltermijn.

Bron: Exact