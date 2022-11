UWV vordert 6 ton terug van accountantskantoren over NOW-2

Accountantskantoren die tussen juni en september 2020 NOW-steun aanvroegen moeten een flink deel terugbetalen. Minimaal 21 kantoren vroegen in deze tweede NOW-periode voor 8 ton loonsubsidie aan, maar UWV heeft daarvan 75 procent teruggevorderd. Govers Accountants uit Eindhoven was met drie ton de grootste ontvanger van loonsubsidie, maar bleek er geen recht op te hebben.

Dit blijkt uit de definitieve afrekening van de tweede NOW-periode die het UWV woensdag bekend maakte. Uit de gegevens blijkt dat vele duizenden bedrijven de toestand in de eerste maanden van de pandemie veel te somber hebben ingeschat. Tijdens de tweede NOW-periode vroegen ruim 63.500 bedrijven loonsubsidie aan. Daarvan hebben 39.000 een deel van de steun of het gehele voorschot moeten terugbetalen. Het gaat om 70 procent van de aanvragers.In totaal vordert het UWV 1,4 miljard euro aan toegekende steun terug.

Govers

Bij accountantskantoren is het beeld niet anders. Accountancy Vanmorgen doorzocht het excelbestand van het UWV op de woorden ‘accountant’ en ‘accountancy’. Dit levert 21 kantoren op die in de tweede NOW-periode loonsubsidie aanvroegen. Zij kregen samen 790.268 euro aan voorschot uitgekeerd. Zestien kantoren (76 procent) moeten een deel of alle subsidie terugbetalen. Voor dertien kantoren (ruim 60 procent) geldt dat ze geen recht hadden op steun van de overheid. Zij moeten 611 duizend euro terugbetalen. De helft van dit bedrag komt voor rekening van accountantskantoor Govers uit Eindhoven. Met een voorschot van 301.096 behoorde dit kantoor tot de grootste ontvanger van NOW-subsidie binnen de accountancy. Maar in de maanden juni-september 2020 blijkt de omzet van het kantoor echter van dusdanige aard te zijn geweest dat alle NOW-steun moest worden terugbetaald.

Andere kantoren die veel loonsubsidie moesten terugstorten zijn Tenzing Accountants uit Oss (€ 52.548), Dijksterhuis Accountants- en Advieskantoor uit Breda (€ 47.820) en Van Lierop Accountants en Adviseurs uit Deurne (€ 36.740). Drie van de 21 accountantskantoren kantoren moeten de steun slechts gedeeltelijk terugbetalen. Het gaat hierbij om bedragen van 477 tot bijna 3900 euro. Vijf kantoren blijken recht te hebben op meer dan steun dan was aangevraagd. In totaal kregen zij ruim 46 duizend euro bijgestort. Hier gaat het om bedragen van 5900 euro tot een kleine 14 duizend euro.

Alle zes periodes

In september schreef deze website op basis van een eigen analyse dat 6 NOW-periodes 78 accountantskantoren in noodsteun hebben aangevraagd. In totaal werd een bedrag van 2,2 miljoen euro gevraagd, een gemiddeld bedrag van ruim 36.000 euro per kantoor. Bijna 80 procent van de kantoren vroeg slechts één keer loonsubsidie aan. Het enige kantoor dat alle zes de periodes NOW-subsidie aanvroeg was AVB Accountants uit Lochem.