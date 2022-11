Gemeentes steunen mkb’ers met hoge energierekening

Het Instituut Midden- en Kleinbedrijf (IMK) schat dat ongeveer de helft van de Nederlandse gemeentes ondernemers te hulp schiet die moeite hebben hun energierekening te betalen. Daarover bericht BNR.

Het Instituut adviseert 135 gemeentes met hulpregelingen voor ondernemers. ‘En wij zijn niet de enige. Daarom schatten wij dat zeker meer dan de helft van de gemeentes hulp bieden’, zegt Michiel Hordijk, directeur van IMK, op BNR. Met de steun lopen gemeentes voorop bij steun vanuit de landelijke overheid. Die riep de Tegemoetkoming Energie Kosten (TEK) in het leven, maar het duurt tot minstens april 2023 voordat ondernemers ook daadwerkelijk geld op hun rekening krijgen. Die tijd moeten mkb’ers zien te overbruggen door dure kredieten en leningen aan te gaan.

Eigen voorwaarden

Anders dan bij de steun tijdens de coronaperiode is dat destijds de overheid geld beschikbaar maakte en de richtlijnen voor hulp opstelde. Dat is nu niet zo. Gemeenten moeten zelf oplossingen bedenken. Zij stellen daarom eigen voorwaarden aan het geven van steun. De levensvatbaarheid van bedrijven wordt gecontroleerd en er wordt gekeken of een onderneming enkel en alleen door die energierekening in nood is gekomen. Ook wordt er gekeken of de ondernemer aan de slag gaat om de energierekening in de toekomst wel aan kan, bijvoorbeeld door verduurzaming.

Prijsplafond

Het kabinet werkt aan een prijsplafond voor energie. Hierdoor gaan huishoudens met ingang van 1 januari een maximumprijs voor gas en stroom betalen, zo is de bedoeling. Of dat gaat lukken is twijfelachtig. De Tweede Kamer had geëist dat energiebedrijven hun inkoopprijs vergoed zouden krijgen, plus een kleine marge voor hun kosten. Ze vrezen echter dat er onnodig veel geld naar energiebedrijven gaat, omdat de politiek niet kan controleren wat een redelijke marge is voor de energieleveranciers. Ook energie-experts zeggen dat de in allerhaast in elkaar getimmerde regeling veel te complex is om uit te voeren, laat staan op zo’n korte termijn.

Bron: BNR.