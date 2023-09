Aantal aanvragen TEK-regeling loopt vlak voor sluiting loket snel op

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) kan nog worden aangevraagd tot maandag 17.00 uur. Vlak voor het sluiten van de markt loopt het aantal aanvragen op, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De teller staat nu rond de 9.000 aanvragen, samen goed voor 68 miljoen euro.

Eind maart opende het loket voor de TEK-regeling, die aan energie-intensieve mkb-bedrijven met terugwerkende kracht financiële ondersteuning biedt voor hogere energiekosten voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. De regeling staat open voor bedrijven die minimaal 7 procent van de omzet in 2022 uitgaven aan energiekosten. In eerdere weken werden maximaal 200 aanvragen ingediend, maar vorige week is het aantal opgelopen tot ruim 800 per week. De RVO verwacht nog veel aanvragen op het laatste moment.

Restaurants doen meeste aanvragen

Er zijn tot en met 28 september 8.922 aanvragen ingediend, waarvan er 5.257 zijn toegekend. Er is al ruim 68 miljoen euro aan steun overgemaakt. Restaurants vormen de grootste groep aanvragers: zij deden 1.457 aanvragen. Fastfoodrestaurants en cafetaria’s waren goed voor 1.184 aanvragen. Veel aanvragen waren er ook van cafés (464), voetbalclubs (452) en bakkerijen (241).