Voorlopige modelprijzen TEK-regeling bekend

De overheid heeft de voorlopige modelprijzen 2023 bekendgemaakt voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Ondernemers kunnen daarmee een indicatie berekenen van het definitieve subsidiebedrag.

De voorlopige modelprijs voor gas 2023 is 1,36 euro (per m3) en de voorlopige modelprijs elektriciteit 2023 is 0,36 euro (per kWh). Het gaat hier om voorlopige bedragen; eind februari worden de definitieve modelprijzen bekendgemaakt. Op de website van RVO is een rekentool beschikbaar waarmee een indicatie van de subsidie berekend kan worden. ‘Zodra de definitieve modelprijzen bekend zijn, passen we de rekentool aan.’

Vaststellen in maart

In maart begint RVO met het vaststellen van de definitieve subsidie. Voor meer uitleg is er op 13 februari een webinar van 10.00 tot 11.00 uur. Wie dan niet kan, kan zich toch aanmelden en via een link het webinar later terugkijken.