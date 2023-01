Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vanaf dit jaar afgeschaft

Het gebruikelijk loon van een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag vanaf 2023 niet meer worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Je moet het gebruikelijk loon dan vaststellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De doelmatigheidsmarge van 25% is vervallen per 2023.

Een ab-houder moet een loon in aanmerking nemen dat het hoogste is van de volgende bedragen:

100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%);

100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (tot en met 2022 was dit 75%); het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap;

een minimumbedrag. Voor 2023 is dit € 51.000 (in 2022: € 48.000).

Vaststellingsovereenkomst

Heb je met de Belastingdienst in een vaststellingsovereenkomst (vso) een afspraak vastgelegd over de hoogte van het gebruikelijk loon, die geldt tot na 2022? Dan stel je voor 2023 het gebruikelijk loon vast op 100% van het loon dat in de vso is vastgelegd, dus zonder toepassing van de doelmatigheidsmarge. Maar als er relevante wijzigingen zijn in de situatie die kunnen leiden tot een ander gebruikelijk loon, moet je daarvan uitgaan.

Vooroverleg

Wil je vooraf met de Belastingdienst overleggen over de hoogte van het gebruikelijk loon? Gebruik dan het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist Verzoek vooroverleg gebruikelijk loon. Dit helpt je om het verzoek goed en volledig in te dienen, waardoor de Belastingdienst het sneller in behandeling neemt.

Bron: Forum Salaris