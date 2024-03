Verzamelbesluit aanmerkelijk belang aangepast

De staatssecretaris van Financiën heeft het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang van 9 maart 2018 gewijzigd. Nieuw zijn een aantal goedkeuringen voor de dienstbetrekkingeis, de 36-maandseis van de doorschuifregeling bij overdracht op grond van een schenking en een goedkeuring in verband met een zogenoemde vereenvoudigde zusterfusie.

Vooruitlopend op een wetswijziging per 1 januari volgend jaar wordt de vereenvoudigde zusterfusie gedefinieerd: dat is de juridische fusievariant waarbij de aandeelhouder/natuurlijke persoon rechtstreeks alle aandelen houdt in het kapitaal van de te fuseren vennootschappen en de verkrijgende vennootschap geen aandelen toekent ingevolge de akte van fusie.

Er is een nieuw onderdeel toegevoegd over de doorschuiven van de verkrijgingsprijs bij zo’n zusterfusie: onder voorwaarden kan dan de doorschuifregeling in het aanmerkelijk belang worden toegepast. ‘De huidige doorschuifregeling in het aanmerkelijk belang sluit niet goed aan op de vereenvoudigde zusterfusie. Hierdoor wordt een vereenvoudigde zusterfusie fiscaal niet gefaciliteerd. De fiscaliteit staat daarmee in de weg aan de mogelijkheid van een vereenvoudigde fusieprocedure. De goedkeuring voorkomt deze belemmering door de aanmerkelijkbelanghouder toe te staan onder voorwaarden de doorschuiffaciliteit toe te passen en zo geen (fictieve) vervreemdingswinst in aanmerking te nemen’, licht de staatssecretaris toe.

Dienstbetrekkingseis

Verder zijn er aanvullingen gedaan met betrekking tot de dienstbetrekkingseis. Daaraan wordt nu ook onder meer voldaan als de verkrijger in dienstbetrekking is van een samenwerkingsverband met als een van de vennoten de vennootschap waarvan de aandelen of winstbewijzen worden geschonken aan de verkrijger. Er zijn nog drie andere situaties benoemd waarin wordt voldaan aan de dienstbetrekkingseis.

36-maandseis

In het kader van de samentelbepaling is toegevoegd dat aan de 36-maandseis is voldaan als een verkrijger achtereenvolgens en aaneengesloten 20 maanden in dienst is geweest van een splitsende vennootschap en 16 maanden in dienst bij de verkrijgende vennootschap op het moment waarop de verkrijger de aandelen in de verkrijgende vennootschap geschonken krijgt.

Lees het volledige besluit