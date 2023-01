Belastingdienst: renseignering ook voor betalingen btw-vrijgestelde prestaties

SRA zet vraagtekens bij de reikwijdte van de renseigneringsverplichting. De Belastingdienst vindt dat de plicht tot het verstrekken van informatie ook geldt voor betalingen aan ondernemers die een btw-vrijgestelde prestatie verrichtten. SRA betwijfelt of de fiscus een juist standpunt inneemt, maar raadt ondernemers toch aan de verplichting na te leven.

Volgens de fiscus hebben ondernemers een renseigneringsplicht, ongeacht de vraag of zij wel of geen factuur hebben verstrekt. SRA vraagt zich af of Belastingdienst hier, gezien de wettelijke bepalingen en de wetsgeschiedenis, een correct standpunt inneemt. De accountantsorganisatie beraadt zich hierover maar verwacht op korte termijn geen uitsluitsel. Gezien de deadline van 31 januari 2023 lijkt het op dit moment daarom veiligheidshalve raadzaam om in deze situaties over te gaan tot renseignering voor het jaar 2022.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over de renseigneringsverplichting ook het gegevensportaal van de Belastingdienst over de UBD 2022. Het standpunt van de Belastingdienst over de renseignering van betalingen aan natuurlijke personen die btw-vrijgestelde prestaties verrichten, is opgenomen in het antwoord op vraag 14 in het document ‘Vragen en Antwoorden Uitbetaalde Bedragen een Derden (UBD)’ op dit portaal.