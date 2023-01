PKIsigning maakt versturen en betalen BTW-aangifte via iDEAL mogelijk

PKIsigning heeft deze week een update uitgebracht die accountantskantoren helpt bij het vereenvoudigen van het proces voor de aangifte van omzetbelasting. Ondernemers geven eenvoudig hun goedkeuring op het XBRL-bestand en kunnen direct via iDEAL hun betaling regelen.Hiermee faciliteren accountantskantoren hun klanten en wordt betaalverzuim voorkomen.

Het uploaden, renderen en ter accordering aanbieden van de BTW-aangifte maakt al geruime tijd onderdeel uit van de functionaliteiten van PKIsigning. Na accordering wordt de aangifte via het platform direct verzonden naar de Belastingdienst. De statusberichten komen automatisch retour. Met de release van 23 januari is hier nu ook de betalingsmogelijkheid aan toegevoegd voor ondernemers.

iDEAL is een systeem waarmee gebruikers van PKIsigning, die een bankrekening hebben bij een van de deelnemende banken, betalingen kunnen verrichten via internetbankieren. Of de betaling van een betreffende aangifte geslaagd is, is direct in te zien via het platform. Eerder werd al de functionaliteit toegevoegd voor aangifte IB, VPB en het veilig kunnen delen van bestanden waar geen ondertekening op vereist is.