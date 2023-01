Belastingdienst gaat interne standpunten openbaar maken

De Belastingdienst gaat in het kader van transparantie vanaf 1 april 2023 alle interne standpunten online publiceren, heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën laten weten. Tot nu toe waren de standpunten die de 26 interne kennisgroepen binnen de fiscus innemen altijd vertrouwelijk.

Kennisgroep(standpunten)

De kennisgroepen formuleren standpunten over rechtsvragen, waarbij wetgeving en jurisprudentie niet eenduidig zijn over de juiste interpretatie van de wet. De Belastingdienst stelde tot nu toe altijd alleen individuele belastingplichtigen en hun adviseurs op de hoogte van de ingenomen standpunten. Als antwoorden op rechtsvragen worden omgezet in beleidsbesluiten kan iedereen daar kennis van nemen, maar standpunten in complexe belastingvragen zijn momenteel strikt vertrouwelijk.

Openbaarmaking

Na een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) heeft het ministerie van Financiën eind vorige week al kennisgroepstandpunten van de kennisgroep Formeel Recht gepubliceerd. Het zijn alle kennisgroepstandpunten uit 2021 en de standpunten uit 2022 voor zover deze intern zijn gepubliceerd. Daarin wordt er ook melding van gemaakt dat kennisgroepstandpunten, die al intern zijn gepubliceerd op een website die zich nog in de testfase bevindt, uiterlijk 1 april 2023 ook extern raadpleegbaar zijn.

Het FD weet bovendien dat staatssecretaris Van Rij afgelopen vrijdag melding van het voornemen tot openbaarmaking heeft gemaakt tijdens een symposium aan de Universiteit Leiden. Tegenover de krant juichen verschillende fiscalisten de ontwikkeling toe. Daarnaast is echter ook de verwachting dat de standpunten vaker door belastingplichtigen en hun adviseurs in procedures zullen worden gebruikt om hun gelijk te halen.

FD/MinFin