Tandartsen krijgen btw op nieuw bedrijfspand niet terug, klagen hypotheekverstrekker aan

Een tandartsenpraktijk kocht een bedrijfspand met een hypotheek van Finaforte. Toen de fiscus niet akkoord ging met het volledig terugbetalen van de btw op de aanschaf, sleepten de tandartsen Finaforte voor de rechter.

Medische praktijken zijn niet btw-plichtig. Over de aanschaf van een bedrijfspand moet wel btw worden afgedragen. De tandartsen stelden bij Finaforte de constructie voor om het pand via hun vastgoed BV door een depot te laten kopen. Het depot zou de praktijkruimte verhuren aan de tandartsen. Dan zou de btw wel verrekend kunnen worden. Finaforte schreef onder meer: ‘Zolang de huur tussen de Praktijk en het Depot niet meer dan 10% van de omzet van het Depot uitmaakt, kan het Depot zelf volledig belast huren (en onbelast onderverhuren), en de Vastgoed BV dus volledig belast verhuren, en daarmee 100% BTW terugvorderen.’

Gerommel

Na de aankoop van het pand schakelde de praktijk een fiscalist in. Die stelde vast dat maar een deel van de BTW over het aankoopbedrag kon worden teruggevraagd. Ondertussen bleek er ook te zijn gerommeld met het taxatierapport. Daarin stond een taxatiewaarde van het pand vermeld van €760.000, waar eerder € 660.000 als waarde was genoemd. Finafort verklaarde dat het nieuwe, hogere bedrag niet van de taxateur afkomstig was, maar dat een financieel adviseur van Finaforte de taxatiewaarde in het rapport had gewijzigd. De tandartsenpraktijk claimde ruim 90.000 euro schade te hebben gelopen doordat een groot deel van de btw niet kon worden teruggevraagd (verkeerd fiscaal advies) en omdat de aanvraag met vertraging was behandeld. Finaforte werd daarvoor aansprakelijk gesteld.

Geen fiscaal advies

De rechter zag het echter anders. Allereerst was uit niets gebleken, aldus de rechtbank, dat de tandartsenpraktijk Finaforte om fiscaal advies had gevraagd. Sterker nog, men was zelf met een btw-constructie naar de hypotheekverstrekker gestapt. De tandartsen hadden alleen van Finaforte willen weten of financiering haalbaar was, op basis van de door hen zelf voorgestelde btw-constructie. Daar kwam bij dat in de opdrachtovereenkomst van Finaforte duidelijk staat dat zij niet voorziet in werkzaamheden, uitvoeringen en informatievoorziening op het gebied van accountancy en fiscaliteit.

Vertraging

De tandartsenpraktijk claimde ook schade te hebben opgelopen doordat Finaforte de aanvraag met vertraging behandelde. De hypotheekverstrekker was de tandartsen hierin al tegemoet gekomen door korting op de factuur te geven. Volgens Finaforte was bij die regeling ook finale kwijting overeengekomen. De rechter ging daar, op basis van overlegde correspondentie, in mee.

Vervalst

Tot slot kwam het punt van het vervalste taxatierapport aan de orde. De tandartsen wilde Finaforte veroordeeld krijgen wegens onrechtmatig handelen. Maar de rechter stelde vast dat het tijdens de zaak onduidelijk was gebleven welke rol de tandartsen zelf hadden gespeeld in het wijzigen van het taxatiebedrag. Bovendien zag de rechter niet in welke schade de tandartsen hierdoor hadden gelopen: de bank handhaafde immers de financiering nadat zij door Finaforte op de fraude was gewezen.