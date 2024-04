Ook aandeelhouders Wirecard dienen claim in tegen EY

Naast de curator zijn nu ook voormalige aandeelhouders van de failliete Duitse betaaldienstverlener Wirecard een rechtszaak begonnen tegen accountant EY. Zij vrezen een ‘asset-stripping’-truc waardoor ze een eventuele schadevergoeding mislopen.

De beleggers zijn bang dat de Duitse tak van EY door een herstructurering de adviestak wil afschermen, zodat die geen last heeft van mogelijk te betalen schadevergoedingen. Wirecard ging in 2020 failliet nadat bleek dat een slordige 2 miljard euro op de balans in werkelijkheid niet bestond. Controlerend accountant EY had dat niet opgemerkt. Banken zouden ruim 3 miljard euro zijn verloren aan het Wirecard-schandaal.

Adviestakken apart zetten

De aandeelhouders vrezen mis te grijpen als blijkt dat de schade door de fraude deels ook EY toe te rekenen valt: de audit-tak zou door het apart zetten van de meer winstgevende adviesactiviteiten aanmerkelijk minder geld in kas hebben om claims te betalen. De inkomsten uit controlewerkzaamheden maken niet meer dan een kwart uit van de totale omzet van EY in Duitsland.

De curator van Wirecard meldde eerder al een schadeclaim van 1,5 miljard euro in te dienen tegen EY. Dat heeft ook al boetes gekregen van de Duitse toezichthouder.