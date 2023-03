KPMG: vorig jaar sterke afname investeringen fintechsector

Na een recordjaar in 2021 zijn de wereldwijde investeringen in de fintechsector in 2022 afgenomen. Het gaat om een daling van 238,9 miljard naar 164,1 miljard dollar. Deze investeringen gingen vooral naar betaalplatformen, maar er werd ook geïnvesteerd in regulatory technology (RegTech, fintech gericht op regelgeving en compliance). Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Fintech Pulse van KPMG.

Cryptomarkt

Voor de cryptomarkt waren het waren turbulente tijden. Hier daalden de investeringen van 30 miljard dollar in 2021 tot 23,1 miljard in 2022. Die daling zette vooral halverwege het jaar in, wat valt te wijten aan de crash van May Terra (Luna) in mei 2022 en het faillissement van cryptobeurs FTX.

Regulering

Dit beeld herkent Martijn Berghuijs, KPMG Partner Fintech Advisory: ‘Mede hierdoor neemt de roep om regulering toe, wat zal bijdragen aan een stabielere markt en meer consumentenbescherming. Er is ook meer aandacht voor specifieke fintech ondernemingen die gericht zijn op regelgeving en compliance. Dit soort diensten worden gebruikt door financiële instellingen die transacties van hun klanten analyseren om bijvoorbeeld witwassen tegen te gaan.’

Betaalbedrijven

Ook Nederlandse betaalbedrijven, zoals Adyen, presteren goed. ‘We zien dat de markt in het betalingsverkeer verder consolideert, waardoor er uiteindelijk minder spelers zij. Door schaalvergroting kunnen marges beter op pijl gehouden worden’, zegt Berghuijs.

Over het onderzoek

KPMG doet twee keer per jaar onderzoek naar wereldwijde investeringen in fintechbedrijven. Meer informatie is beschikbaar in het de laatste editie van het rapport dat terugblikt op de tweede helft van 2022 via Pulse of Fintech – KPMG Global