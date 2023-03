Hoe maak jij je kantoor efficiënter? Vier tips!

Taakbeheer rondom projecten

Binnen je kantoor is er een stroom aan taken tussen je medewerkers. Net zoals bij urenregistratie is een project vaak de kapstok die weer is gekoppeld aan een klant. Via de knop “diensten” op de projectkaart maak je eenvoudig (herhalende) taken aan voor betrokken medewerkers. Daarbij geeft het projectenactiviteitenoverzicht je het nodige inzicht hoe het met de capaciteit staat (ook per medewerker), zodat er strak gepland kan worden in het project.

Centrale voortgangsbewaking

Waarschijnlijk gebruik je een planning om deadlines te bewaken. Maar wist je al dat je met een activiteitenplanning de voortgang kan zien van je dienstverlening? Handig als je snel wilt weten wat de status is en wie er aan werkt. Zo kan je snel bijsturen als je planning dreigt uit te lopen.

Maak kennis met Kantoorbeheer

Exact Online Kantoorbeheer is verkrijgbaar vanaf medio mei en maakt deel uit van de accountancy suite van Exact Online. Wil je meer weten over de mogelijkheden? Maak nu al kennis met onze nieuwste software door je in te schrijven voor onze webinar-serie. We laten zien hoe je de verschillende processen en activiteiten in je kantoor kunt beheersen om zo slim samen te werken en tegelijkertijd de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen.

Inschrijven voor webinarserie Kantoorbeheer