Rekenkamers willen af van toezicht op gemeentelijke accountantsdienst

Als het aan de gemeentelijke rekenkamers ligt, wordt het toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten voortaan uitgevoerd door een centrale toezichthouder zoals de AFM. Ze pleiten daarvoor in een brief aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën.

De brief komt van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies en de rekenkamers van de Metropool Amsterdam en de gemeente Den Haag. Ze willen dat in de Wet toekomst accountancysector wordt opgenomen dat het toezicht op gemeentelijke accountantsdiensten uitgevoerd wordt door een centrale toezichthouder.

‘Oneigenlijke taak’

De gemeenteraad kan besluiten een eigen accountant in dienst te nemen; dat is nu het geval in Amsterdam en Den Haag. In die gemeenten is de lokale rekenkamer de toezichthouder voor de gemeentelijke accountantsdienst. ‘In het licht van een verwachte toename van het aantal gemeentelijke accountantsdiensten wijzen we erop dat de toezichttaak oneigenlijk is voor rekenkamers’, aldus de briefschrijvers. ‘Zowel kennis als middelen zullen voor veel lokale rekenkamers niet toereikend zijn om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het toezicht.’ Daarnaast leidt een versnipperd toezicht uitgevoerd door meerdere organisaties tot gebrek aan uniformiteit en continuïteit, vinden de rekenkamers. ‘Ook al omdat rekenkamers minder toezicht hoeven te houden dan de AFM is dit onwenselijk.’