Arbeidsproductiviteit overheid met 9 procent gedaald

De productiviteit van de overheid wordt zelden gemeten. Maar PwC heeft het nu gedaan. Met alarmerende resultaten. De gemiddelde arbeidsproductiviteit is bij de overheid tussen 2015 en 2021 met 9% gedaald. Daarover schrijft het FD.

PwC zette van de vijftig grootste uitvoeringsorganisaties in Nederland op een rij wat zij presteerden in de jaren 2015-2021. De productiviteit werd gemeten door bijvoorbeeld het aantal uitgegeven kentekenbewijzen (RDW), wetenschappelijke publicaties (Knaw) of verwerkte belastingaangiften af te zetten tegen het benodigde personeel. Bij toezichtstaken keek PwC naar indicatoren zoals het aantal instellingen dat daar onder valt. De productiviteit (output) nam met 3 procent toe. Maar omdat het aantal ambtenaren met 12 procent groeide, daalde de productiviteit de facto met gemiddeld 9 procent, aldus PwC. De lage productiviteit is een probleem vanwege de krappe arbeidsmarkt. =

Oorzaken

PwC wijst drie belangrijke oorzaken aan voor de lage productiviteit en geeft daarbij aan dat er geen sprake is van een corona-effect. Als eerste is er de kwaliteit van de ICT. Instanties die hun systemen op orde houden, doen het stukken beter. Goede ICT levert een 10% tot 35% hogere output op, berekent PwC. De tweede is de externe inhuur. Organisaties die maximaal 10% van hun totale aantal medewerkers inhuren, de zogeheten Roemernorm, doen het 10% tot 30% beter, blijkt uit de data. De derde oorzaak is de omvang van het takenpakket.

Bron: FD