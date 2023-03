Verhuurders verkopen huizen om middenhuur en box 3

Niet alleen de plannen van minister De Jonge om huren te reguleren zitten verhuurders dwars. Ook de verhoging van de tarieven in box 3 maken verhuur onaantrekkelijk. Verkoop van de woning levert dan meer op.

Het kabinet wil de huren van duurdere woningen in de vrije sector verlagen. Minister De Jonge wil de grens van de huurbescherming optrekken van circa 800 euro nu naar circa 1.100 euro. Het betekent dat huurders die menen dat ze te veel huur betalen naar de huurcommissie kunnen stappen en (forse) huurverlagingen kunnen afdwingen. Het kan gaan om zo’n 150.000 woningen. Particuliere verhuurders vrezen dat zij straks nauwelijks rendement kunnen maken.

Box 3

Daar komt de verhoging van het tarief in box 3 bovenop. Dat raakt particuliere beleggers die bijvoorbeeld beleggingen in een woning als pensioenvoorziening hebben, want dat vermogen wordt belast via box 3. Daarnaast is de hypotheekrente gestegen, waardoor beleggers voor nieuwe financiering veel meer betalen. Zowel het FD als de NOS maken uit een rondgang op dat particuliere verhuurders hun woningen in de verkoop doen. Omdat voor een woning zonder huurders fors hogere prijzen kunnen worden gevraagd, zijn er verhalen van verhuurders die tot 30.000 euro ‘oprotpremie’ bieden om huurders te verleiden hun biezen te pakken.

Averechts

Beleggers vrezen dat de maatregelen van woonminister Hugo de Jonge averechts zullen uitpakken. Doordat beleggers hun panden verkopen zou de huursector alleen maar kleiner worden in plaats van groter. En door die schaarste zullen huren van vrijesectorwoningen verder stijgen. De Jonge liet eerder weten zich niet zo druk te maken over de verkopen door beleggers.