Ministerie van Financiën komt met lijst bezwaargronden box 3

Het ministerie van Financiën heeft een niet-limitatieve lijst met bezwaargronden box 3 verstrekt. Dit naar aanleiding van het verzoek van de Belastingdienst aan belastingplichtigen om in de verzoek- en bezwaarschriften en in nadere motiveringen op pro forma-bezwaren over box 3 duidelijk de bezwaargrond(en) te vermelden.

Overleg over bezwaarprocedures box 3

De lijst komt voort uit het overleg van de belangenorganisaties (de Bond voor Belastingbetalers, de Consumentenbond, Consumentenclaim en de koepelorganisaties SRA, NBA, NOAB, NOB en RB) en het ministerie van Financiën/Belastingdienst over de lopende en komende bezwaarprocedures aangaande box 3, meldt SRA. ‘Het ministerie verzoekt om bij nieuwe verzoeken en bezwaren of bij motivering van pro forma-bezwaren gebruik te maken van deze lijst en aan te geven welke grond(en) van toepassing zijn. Op die manier kan de Belastingdienst de verzoeken en bezwaren straks sneller afhandelen, een en ander afhankelijk van de uitkomsten van de lopende procedures bij de Hoge Raad.’ Onlangs werd uit het overleg ook al duidelijk dat de fiscus gemotiveerde bezwaarschriften tegen box 3 tijdelijk aanhoudt.

Lijst bezwaargronden box 3

De niet-limitatieve lijst bevat de volgende bezwaargronden:

Forfaitair rendement op onroerend goed

Forfaitair rendement op aandelen

Forfaitair rendement op cryptovaluta

Forfaitair rendement op renteproducten

Forfaitair rendement op materialen en goederen (waaronder begrepen (edel)metalen, grondstoffen, etc.)

Forfaitair rendement op derdenrekening notaris

Forfaitair rendement op contant geld

Forfaitair rendement op schuldigerkenning uit vrijgevigheid aan minderjarig kind

Forfaitair rendement op bouwdepot

Forfaitair rendement op familielening

Forfaitair rendement op verpachte gronden

Forfaitair rendement op aandeel in vve

Forfaitair rendement op niet-gedefiscaliseerde vorderingen die krachtens testament zijn ontstaan

Forfaitair rendement op schulden/vorderingen tussen fiscale partners

Forfaitair rendement op onverdeelde boedel

Verzoek tot herverdeling van de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen

Verzoek om (schade)vergoeding vanwege lange behandelduur aangifte

Verzoek om uitbetaling vergoeding van rente na vermindering aanslag

Verzoek om kostenvergoeding

Anders, beschrijf…

