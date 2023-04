Hoe relevant is CSRD voor het mkb?

Als het gaat over de impact van CSRD of ESG in het mkb, redeneren veel ondernemers en hun accountants vanuit de attitude dat dit nog echt relevant is. Het jaar 2026 is immers nog ver weg en voorlopig zijn er genoeg andere zaken waar je je als ondernemer en adviseur druk om kunt maken. In dit artikel leggen we uit waarom deze redenering niet klopt en dat mkb-ondernemers en hun accountant er verstandig aan doen om bij wijze van spreken al vandaag aan de slag te gaan met CSRD en ESG.

AFM

Onlangs maande de AFM beursgenoteerde ondernemingen om werk van te maken van hun CSRD-rapportageverplichtingen. Veel ondernemers zullen dit bericht voor kennisgeving hebben aangenomen. Met de gedachte: ik ben niet werkzaam bij een beursgenoteerde ondernemingen, dus ik heb nog wel even de tijd. Of: ik ben werkzaam bij een mkb-onderneming dus ik heb nog tot 2026 de tijd.

Wat daarbij vergeten wordt is dat de beursgenoteerde bedrijven ook de impact van CSRD op toeleveranciers en ketenpartners mee moeten nemen. Is een onderneming onderdeel van een toeleveringsketen aan een beursgenoteerde onderneming dan zal deze ook in staat moeten zijn om de gevraagde CSRD informatie aan te leveren.

Voorbeeld

Een voorbeeld om dit duidelijk te maken. Stel, een klant van u heeft een drukkerij met vijftien medewerkers die etiketten drukt en u levert aan een producent van flacons. Deze flacons worden vervolgens gevuld door een fabriek die eigendom is van een beursgenoteerde onderneming. Deze beursgenoteerde onderneming zal vervolgens van u willen weten wat u CO2-footprint is, welke maatregelen u neemt om het grondstoffenverbruik te verminderen en wat de milieu-impact is van de drukinkt. Kan de drukker deze informatie niet aanleveren, dan zal de beursgenoteerde onderneming niet meer toestaan aan dat dat de flaconleverancier etiketten afneemt van deze drukker.

Keten- en financieringsdruk

Bovenstaande situatie is een voorbeeld van ketendruk. De overheid, grote beursgenoteerde bedrijven gaan al dan niet indirect aan al hun toeleveranciers vragen om informatie over zaken die te maken hebben met CSRD of ESG. Maar ook financiers zullen dit doen. Dit heeft alles te maken met het feit dat bestuurders van beursgenoteerde bedrijven persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld als ze dit niet doen. Maar ook NGO’s zullen beursgenoteerde bedrijven kritisch bevragen, daarnaast kunnen ze dreigen met rechtszaken. Kortom kan een onderneming in de keten niet aan zijn verplichting voldoen dan wordt deze uit de keten gedrukt en verliest daarmee zijn ‘license to operate’

Het is dus belangrijk dat je als accountant het gesprek aangaat met je klant en voorbereidingen treft om aan de rapportageplicht van de beursgenoteerde ondernemingen te voldoen.

Aandachtspunten

De ondernemer zal ook werk dienen te maken van het vastleggen van gegevens waaruit blijkt hoe rendementsdoelstellingen zich verhouden tot kosten die gemaakt moeten worden om milieuschade te beperken.

Een ander aandachtspunt in de CSRD-rapportage is het inzicht geven in de zogenaamde dubbele materialiteit. Dit houdt in dat de onderneming aan de ene kant dient te rapporteren over de impact die de omgeving heeft op uw bedrijfsvoeringen, aan de andere kant dient deze te rapporteren wat de impact van de bedrijfsvoering op de omgeving is. Daarbij zal de komende jaren extra worden gelet op greenwashing.

Om ervoor te zorgen dat jouw klant straks op een informatieverzoek van de overheid, een beursgenoteerde onderneming of een financier kan voldoen, danwel vanaf 2026 zelf de rapportageplicht op orde heeft is het dus belangrijk dat je als accountant het gesprek met je klant aangaat

Start met CO2

Daarbij is het belangrijk dat je klant zo snel mogelijk begint met vastleggen van duurzaamheidsdata over de CO2-uitstoot van de hele levenscyclus van alle producten en diensten die het bedrijf maakt of levert. Daarbij dien de onderneming niet alleen over eigen data te beschikken, maar over data in de hele keten. En daarover zal de klant ook weer moeten rapporteren.

Voor de veel ondernemingen betekent dit dat ze nu al moeten starten met het investeren in IT rond ESG-data.

En als mijn client dit nu niet doe vraag je je misschien af? Dan zul je met je klant de dialoog aan moeten gaan over de vraag in hoeverre de onderneming nog levensvatbaar is als belangrijke afnemers wegvallen. Kortom CSRD en ESG zijn vandaag al relevant voor iedere accountant die klanten heeft die onderdeel uitmaken van een toeleveringsketen.

Dit artikel is geschreven door Bert Duurland.

Masterclass Impactvol Ondernemen

Wil je je klant met een positieve insteek ondersteunen bij het vormgeven van zijn duurzaamheidsdoelstellingen? Volg dan de masterclass Impactvol Ondernemen op 10 mei 2023 waarbij ervaren professionals je leren hoe je een praktisch en haalbaar plan van aanpak maakt voor een mkb-ondernemer. Meer informatie vind je hier!