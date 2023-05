Aantal aangiften bij Belastingdienst richting 10 miljoen

De Belastingdienst heeft in de afgelopen aangifteperiode (tot 1 mei) in totaal 9,8 miljoen belastingaangiften binnengekregen. Dat is 300.000 meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip.

Net als vorige jaren kwamen de meeste IB-aangiften (99 procent) digitaal binnen. De website MijnBelastingdienst.nl was in totaal goed voor 79 procent van alle aangiften. Er zijn 8,8 miljoen mensen, onder wie 1,8 miljoen ondernemers, uitgenodigd om aangifte te doen, een half miljoen meer dan vorig jaar. Zo’n 2,9 miljoen mensen hebben uitstel aangevraagd. De Belastingtelefoon kreeg 1,4 miljoen vragen binnen over de aangifte inkomstenbelasting. Via social media werden bijna 15.000 vragen beantwoord. Veel vragen van burgers gingen over box 3, eigen woning en zorgkosten. Ondernemers hadden vooral vragen over winst uit onderneming, ROW (resultaat uit andere werkzaamheden) en aftrek van zakelijke kosten. Via de telefoon zijn 15.750 mensen geholpen, 17.371 via een afspraak op locatie en 341 mensen via videobellen.

Record nog niet bekend

Volgens een woordvoerder van de fiscus is de aangifteperiode rustig verlopen, zonder grote storingen. ‘Daarnaast liepen we de hele periode voor op de aantallen ontvangen aangiften vergeleken met vorig jaar. Maar of het om een recordaantal gaat, dat kan ik nog niet zeggen.’ Alle aangiften worden nu gecontroleerd en verwerkt. Wie voor 1 april belastingaangifte heeft gedaan, krijgt vóór 1 juli antwoord over een eventuele teruggave.