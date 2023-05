Ik ben gehackt: wat nu?

Betrouwbare beveiliging van je cyberomgeving is onmisbaar, óók buiten kantoortijden -oftewel 24 uur per dag, zeven dagen per week. Door een constante monitoring van netwerken en systemen kan er proactief worden geacteerd op mogelijke dreigingen. Maar wat moet je doen als je daadwerkelijk gehackt bent?

De risico’s voor een cyberaanval zitten in een klein hoekje en het is niet ondenkbaar dat ook jouw online omgeving wordt gehackt door cybercriminelen. De gevolgen hiervan kunnen een zeer grote impact hebben op de dagelijkse bezigheden, of zelfs betekenen dat alles even volledig platligt.

Vertrouwelijke informatie

Allereerst kan er gegevensdiefstal plaatsvinden waarbij vertrouwelijke informatie van het bedrijf en diens klanten in handen terecht komen van de hackers. Deze informatie kan vervolgens op verschillende manieren worden misbruikt, waarbij men kan denken aan identiteitsdiefstal of fraude. Daarnaast kan een hack grote financiële schade veroorzaken maar ook reputatieschade; klanten zullen het vertrouwen verliezen waardoor het bedrijf ook in de toekomst omzet zal mislopen.

Tot slot kunnen er ook nog juridische gevolgen aan verbonden zijn omdat het bedrijf misschien wel aansprakelijk wordt gesteld voor eventuele schade die klanten hebben ondervonden als gevolg van de hack. De juridische procedures en schadevergoedingen kunnen hierdoor een grote impact hebben.

Incident Response Plan

Het is goed om te weten welke stappen er in het geval van een cyberaanval of hack ondernomen moeten worden om de schade zoveel mogelijk te kunnen beperken. Daardoor gaat er zo min mogelijk kostbare tijd verloren en is je bedrijf snel weer up and running!

Het belang van een Incident Response Plan wordt nog wel eens onderschat maar is in werkelijkheid enorm. In zo’n plan staan de stappen omschreven die genomen dienen te worden in geval van een incident, dat wil zeggen een cyberaanval of hack. Daarnaast staat in een Incident Response Plan duidelijk vermeld welke persoon binnen de organisatie verantwoordelijk is voor welke stap, zodat er nooit geïmproviseerd hoeft te worden. Wat ook zeker niet vergeten moet worden, is om een fysiek exemplaar van dit plan op een veilige plek te bewaren voor het geval jouw gehele digitale werkomgeving ontoegankelijk is!

Realistisch plan

Hoe komt zo’n Incident Response Plan precies tot stand, en waar moet je beginnen? Door een realistisch en concreet plan op te stellen kan veel kostbare tijd gaat bespaard worden wanneer er een eerder omschreven incident plaatsvindt. Door van tevoren na te denken over de gevolgen die een inbraak en mogelijk dataverlies kunnen hebben, komt je niet voor vervelende verrassingen te staan. Hoe eerder je organisatie weer operationeel is, des te lager de kosten en de impact op de dienstverlening aan jouw klanten zullen zijn!

Meer weten?

Het is altijd verstandig om hiervoor een cybersecurity expert in te schakelen om met je mee te kijken naar de beste preventiemaatregelen voor je bedrijf. De wereld van de cybercriminaliteit ontwikkelt zich helaas in een razend tempo en daarom is het geen overbodige luxe om hier te allen tijde goed op voorbereid te zijn, hoe groot of klein jouw organisatie ook is. Met een waterdicht plan ben je niet snel uit het veld te slaan! Meer weten? Klik hieronder op de banner.