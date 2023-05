Minister Kaag positief over beëindigen beursnotering bedrijven zonder accountant

Het besluit om de notering te beëindigen van zes bedrijven zonder OOB-accountant borgt de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt. Dat antwoordt minister Kaag van Financiën op Kamervragen van SP’er Alkaya (SP).

Vorige maand werd bekend dat zes bedrijven hun Amsterdamse beursnotering verliezen, omdat het hen niet lukt hun jaarrekening gecontroleerd te krijgen. De fondsen wijten het aan een tekort aan OOB-accountants, maar volgens de NBA en VEB zou de hand ook in eigen boezem moeten gaan.

Met de ‘delisting’, een zeldzame maatregel, wil de Amsterdamse beurs onder meer ‘de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt borgen’, motiveerde René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam de stap. Minister Kaag heeft begrip voor dat standpunt, laat ze in haar antwoorden op de Kamervragen onder meer weten: ‘Het is belangrijk voor investeerders dat zij kunnen vertrouwen op de bedrijfsinformatie die door aan de beurs genoteerde bedrijven wordt gepubliceerd. Dat Euronext Amsterdam regels stelt aan bedrijven die een notering wensen en deze regels handhaaft, is daarom van groot belang. Daarmee wordt bijgedragen aan de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt.’

‘Procedure Euronext zorgvuldig’

Op de vragen wat het schrappen van de notering voor deze bedrijven en andere belanghebbenden betekent en of die die volgens de minister proportioneel worden benadeeld vanwege het feit dat deze bedrijven geen accountant kunnen vinden, antwoordt Kaag: ‘Indien Euronext Amsterdam daadwerkelijk de notering beëindigt dan eindigt daarmee ook de mogelijkheid om te handelen in de genoteerde effecten op de betreffende gereglementeerde markt. Zolang de notering nog loopt is handel mogelijk. Het bedrijf, dat weet dat zijn notering afloopt, moet deze koersgevoelige informatie onverwijld openbaar maken. Euronext maakt alle besluitvorming over de beëindiging van de notering eveneens onverwijld openbaar. Beleggers weten daardoor steeds waar zij aan toe zijn. Zij kunnen hun beleggingsbeslissingen baseren op deze openbaar gemaakte informatie. Zoals beschreven in het antwoord op vraag twee zal na het besluit om de notering te beëindigen, de handel nog enige tijd doorlopen. Er is dus genoeg tijd en informatie voor beleggers om beleggingsbeslissingen te nemen. Beleggers hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om de aandelen aan te houden en de onderneming te bevragen over de gevolgen van de beëindiging van de toelating tot de handel op de gereglementeerde markt voor de waardering van de aangehouden aandelen.

Ik vind de procedure die Euronext hanteert zorgvuldig. Ale bedrijven moeten zich aan de geldende wet- en regelgeving houden. Dit geldt in het bijzonder voor aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijven, omdat hierdoor de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt wordt geborgd.’

Antwoorden Kamervragen over schrappen van notering aan Amsterdamse beurs van zes bedrijven