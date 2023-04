Geen accountant, geen beursnotering

Zes bedrijven verliezen hun Amsterdamse beursnotering, omdat het hen niet lukt hun jaarrekening gecontroleerd te krijgen. De fondsen wijten het aan een tekort aan OOB-accountants, maar volgens de NBA en VEB zou de hand ook in eigen boezem moeten gaan.

Donderdag verstreek de uiterste deadline een accountant te presenteren. Met de ‘delisting’, een zeldzame maatregel, wil de Amsterdamse beurs onder meer ‘de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt borgen’, zegt René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam, in het Financieele Dagblad. Het gaat om ladderproducent Alumexx, holdingbedrijf Lavide, digitale-kaartenmaker Geojunxion, vastgoedinvesteerder Bever Holding, de duurzame investeerder New Sources Energy en de ontwikkelaar van CO₂-projecten DGB.

Tekort

Er zijn in Nederland maar zes kantoren die de jaarrekening van beursgenoteerde bedrijven mogen controleren. De getroffen bedrijven stellen dat ze keer op keer tevergeefs bij een van deze zes accountants hebben aangeklopt. ‘BDO en Mazars nemen geen nieuwe beursfondsen aan en de grote vier hebben besloten kleinere bedrijven niet te bedienen,’ zegt Peter-Paul de Vries van de belangenvereniging voor kleinere beursfondsen MidkapNL. Hij is ceo van Value8, een beursfonds dat evenmin een accountant heeft weten te vinden en waarvan de deadline in juni verstrijkt.

Niet enige reden

De NBA laat bij monde van een woordvoerder aan het FD weten dat er een ‘schaarste aan accountants’ is, maar dat dit mogelijk niet de enige reden is waarom een beursfonds geen accountant kan vinden’. ‘Een accountant kan ook weigeren omdat hij specifieke sectorkennis en kunde niet heeft of omdat de entiteit zijn interne beheersing (de controle op de administratie, red.) niet op orde heeft.’ De Vereniging van effectenbezitters wijst op andere kleine beursfondsen die wél een accountant hebben.

Serieus probleem

De zes beursfondsen hebben twee weken de tijd om op de maatregel van de Amsterdamse beurs te reageren. Daarna begint het delistingproces, dat zes maanden duurt. Mochten zij in die periode alsnog een accountant vinden, dan kunnen zij aan de beurs genoteerd blijven. Op clementie van de overheid hoeven de fondsen in elk geval niet te rekenen. Zo liet minister Kaag onlangs nog weten dat een beursgenoteerde onderneming die geen accountant bereid weet te vinden om de jaarrekening te controleren, een serieus probleem heeft.

Bron: FD