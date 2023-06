Belastingschuld moet worden afgelost: ‘Ondernemers dachten dat het zo’n vaart niet zou lopen’

De Belastingdienst begint volgende maand met het innen van coronaschulden bij ondernemers die nog niets hebben afgelost of achterlopen met betalen. Veel van hen hebben de situatie onderschat of dachten zelfs dat van uitstel afstel zou komen, meldt de NOS.

Bij ondernemers die een achterstand hebben in het terugbetalen van de schuld, kan een deurwaarder aankloppen. Afgelopen oktober begon de terugbetaaltermijn van vijf jaar voor de coronaschuld. Maar tot nu toe hebben 60.000 ondernemers nog niets afgelost. Daarnaast zijn er 36.000 bedrijven die wel al iets hebben betaald, maar achterlopen. Er blijken nog altijd ondernemers te zijn die denken dat de schuld niet hoeft te worden afgelost, zo tekent de NOS op bij het Ondernemersklankbord, een stichting die ondernemers begeleidt, en het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). ‘Ze schuiven het voor zich uit, hopen dat er een oplossing komt’, zegt adviseur Wilbert Herbers van het Ondernemersklankbord. ‘Sommigen hopen op een soort generaal pardon en denken dat het wordt kwijtgescholden. Maar dat gaat niet gebeuren.’

‘Zou het echt waar zijn?’

Het IMK had tot twee weken geleden mensen aan de lijn die zeiden: ‘Zou het echt waar zijn? Ik had verwacht dat het zou worden kwijtgescholden’. Nu is de toon anders, zegt directeur Michiel Hordijk. ‘Dagelijks bellen ondernemers die brieven hebben ontvangen en niet weten welke kant ze uit moeten. Ze hebben het geld niet, zijn bang voor de deurwaarder en willen weten wat er staat te gebeuren.’ Degenen die nog niets hebben betaald of achterlopen, kunnen vanaf half juli een brief tegemoet zien met de mededeling dat de hele schuld binnen 14 dagen moet worden afgelost. Wie voor de coronacrisis al een belastingschuld had, is het eerst aan de beurt. Op eerdere brieven van de fiscus is nauwelijks reactie gekomen, meldde staatssecretaris Van Rij eerder aan de Tweede Kamer.

‘Hard werken het enige wat je kunt doen’

De helft van de ondernemers die nog geen geld hebben overgemaakt, heeft een schuld van minder dan 10.000 euro. Volgens een anonieme niet-betaler is het probleem dat niet alleen de Belastingdienst, maar ook hypotheekverstrekkers en leveranciers nu geld willen zien. En de fiscus is niet echt soepel, vindt de ondernemer. ‘Als je het gesprek aangaat over een betalingsachterstand is de eerste vraag: het lukt nu niet, maar wanneer wel? En hoeveel? Als je daar geen antwoord op hebt, is het enige wat je kunt doen hard werken om het geld te verdienen.’

Bron: NOS