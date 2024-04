NOB groeit tot 6.000 leden

De orde van belastingadviseurs NOB is vorig jaar gegroeid tot meer dan 6.000 leden: 6.001 om precies te zijn, zo blijkt uit het jaarverslag.

De orde dankt dat aan de aansluiting van diverse nieuwe kantoren, onder meer doordat in 2022 de lidmaatschapsvereisten zijn verruimd zodat ook (belasting)adviseurs met een niet-fiscale opleiding in aanmerking komen voor het lidmaatschap. Begin 2023 stond de teller nog op 5.850 leden. De big four (waarbij KPMG wordt vertegenwoordigd door de tax-tak Meijburg & Co) zijn met 1.971 leden goed voor bijna een derde van alle NOB-leden. Ruim de helft van alle NOB’ers is werkzaam bij een accountantsorganisatie of een organisatie die ook accountantsdiensten verleent. 32 procent van de leden is vrouw.

Om ook de bredere doelgroep te kunnen bedienen, zijn drie nieuwe Engelstalige trajecten ontwikkeld binnen de beroepsopleiding: een douanetraject, een tax-technologytraject en een transferpricingtraject. Verder heeft de NOB verplichte e-learning over beroeps- en gedragsregels geïntroduceerd.