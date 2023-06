AI: lust of last | Een introductie

De Artificial Intelligence (AI)-kreten vliegen je tegenwoordig om de oren: ChatGPT, Midjourney, AI tekstwriters en ga zo maar door. De nieuwe apps gebaseerd op AI vliegen als zoete broodjes over de toonbank en elke maand verschijnen er tientallen zo niet honderden nieuwe apps met een één of andere AI-toepassing. Dit maakt de wereld van toepassingen steeds lastiger te doorzien.

AI is als een nieuw kind

AI is eigenlijk vergelijkbaar met de relatief nieuwe rol als vader die ik heb. Na in 2019 te zijn getrouwd kreeg ik een inmiddels 11-jarig zoontje cadeau en hebben we samen een tweeling gehad. Alle drie hebben ze hun eigen karakters, wensen, ideeën en dromen (bij de 3-jarigen reikt het nog niet verder als het speeltje of eten, maar je moet ergen beginnen). Omdat ik geen andere of eerdere kinderen had, kwam ik in een wereld die onbekend is, zeer onvoorspelbaar en niet te overzien voor mijn gevoel. Maar je weet dat je er toch wat mee moet.

Gelukkig is AI in mijn beleving meer te overzien. Dan heb ik het niet over de meest complexe AI-vormen, maar over de vormen die wij binnen de accountancy concreet en direct kunnen toepassen. Er zit een vergelijk met kinderen: kinderen moeten dingen ervaren en “getraind” worden door ons als ouders. Ook AI moet getraind worden op eerdere data. Dat is iets wat wij ouders ook doen; zo geven wij onze geschiedenis door.

Kinderen hebben structuur en regels nodig. Dit is iets wat je als ouder zult moeten bieden. Regels die ze ook maar wat graag uittesten. Zo kent de AI ook regels en structuur, dan uiteraard in code, maar ook als programma zelf zit er een structuur in. Aan de hand van die structuur en regels komt AI tot een bepaalde indeling of voorspelling. Met die output kunnen we dan aan de slag. Dat kan een advies over een bepaalde cashflowtrend zijn, een prognose bij een financieringsaanvraag, een managementletter omdat bepaalde processen toch niet werken zoals verwacht, aanvullende controlevragen omdat het bijzondere transacties lijken en ga zo maar door.

De toepassing

Wellicht denk je dat je nog steeds op de “oude” manier kunt werken en je de ze technieken niet nodig hebt. Niets is minder waar. Simpelweg, omdat de hele sector kamt met minder werknemers en de bevolking aan het vergrijzen is en dus alle pensionado’s niet meer vervangen worden. Maar ook omdat de regelgeving steeds “zwaarder” wordt en er van jou als accountant steeds meer wordt verwacht. Vervolgens kun je als accountant in antwoord op die hogere eisen meer gaan doen, maar je kunt ook slimmer gaan werken, waarbij het daarnaast ook steeds moeilijker wordt om de IT te ontwijken. Daarnaast nemen ook bedrijven grote stappen op het gebied van IT en het printen van een verkoopfactuur die direct uit het systeem komt heeft weinig meerwaarde meer. Traditioneel had die verkoopmap met facturen nog een meerwaarde, tegenwoordig kun je je dat afvragen met alle datastromen en -opslag.

Blogserie AI: lust of last

Ik wil jullie met de serie “AI: lust of last” meenemen op een verkenning van eenvoudig toe te passen AI-structuren en regels via de weg van voornamelijk machine learning. Daarbij gaan we kijken wat dat precies inhoudt, hoe we ermee om moeten gaan. Uiteraard besteed ik dan ook aandacht aan de ethische kant. Het is niet de bedoeling om te veel de code in te gaan, want die kun je eventueel zelf opzoeken via internet (of via ChatGPT). Ik wil je graag handvaten geven, zodat je een idee hebt wat je ermee kunt, welke data je hebt en vooral ook welke stappen je kunt zetten om AI of IT je te laten helpen bij je werkzaamheden als accountant. Die praktische aanpak verwerk ik ook in mijn bijdragen, zodat je geen complete IT-engineer wordt, maar wel genoeg informatie hebt om ermee aan de slag te gaan.

Je hoeft niet bang te zijn voor AI, het is een geweldige tool om in te zetten en je te laten helpen. Maar net als bij kinderen zul je na moeten denken over de spelregels. Gelukkig zul je ontdekken dat in deze blogserie de spelregels eenvoudig blijven, de kracht zit namelijk in de eenvoud.

Coen Visser is relatiebeheerder/manager bij SoliTrust. Hij schrijft deze blogserie op persoonlijke titel.

Coen Visser heeft ruim twintig jaar ervaring in voornamelijk de audit-praktijk. Ook heeft hij ruime ervaring in de gecombineerde praktijk waarbij hij onder andere samenstellingsopdrachten heeft uitgevoerd. Coen Visser heeft na zijn studie Master Accountancy aan Nyenrode trainingen data-science en AI gevolgd en ook het schrijven van code eigen gemaakt . In september start hij met een Master Data Science en AI. Sinds dit jaar werkt Visser bij SoliTrust, een specialist op het gebied van Data-analyse. SoliTrust ondersteunt accountantskantoren door data-analyse te koppelen aan werkprogramma’s, waarmee het de accountant direct uren bespaart.