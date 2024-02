KPMG’er Marcel Boersma promoveert op onderzoek naar AI in de accountancy

Marcel Boersma heeft vrijdag succesvol zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam verdedigd, waarin hij zijn onderzoek presenteert over het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) in de accountancy. Boersma heeft in kaart gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de integratie van technologie in het vakgebied. Daarmee legt hij een solide basis voor innovatie in het vakgebied.

Over het onderzoek

De integratie van AI in de accountancy bevindt zich nog in een vroeg stadium. Met zijn onderzoek heeft Boersma belangrijke stappen gezet om dit naar een volgend niveau te brengen. Zijn onderzoek richt zich met name op het gebruik van algoritmen om transactiedata te analyseren, waardoor accountants goed inzicht krijgen in de geldstromen van bedrijven en potentiële risico’s sneller kunnen signaleren. Hierbij kijkt AI bijvoorbeeld of de geldstromen van klanten wel overeenkomen met de voorspellingen van het model.

Het belang van innovatie

“Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan het automatiseren van accountantsprocessen en daarmee de kwaliteit van het accountancyvak verbeteren,” zegt Boersma. “Nederland heeft een enorm open houding richting innovatie en ik ben ervan overtuigd dat mijn bevindingen een positieve impact zullen hebben op de manier waarop controles in de toekomst worden uitgevoerd. Een van de voordelen is dat wij hierdoor in staat zijn om alle data te analyseren in plaats van steekproeven te nemen, waardoor we meer aandacht kunnen besteden aan de bijzonderheden. Dit is zowel voor de klant als voor de accountants plezierig.”

Optimistisch over de toekomst

Het proefschrift van Boersma belicht niet alleen de successen, maar ook de uitdagingen waarmee de integratie van AI in de accountancy gepaard gaat. Hoewel de technologie veelbelovend is, moeten AI-systemen voldoen aan de hoge standaarden die in de accountancysector gelden. Maar Boersma is optimistisch over de toekomst: “Ik denk dat verdere samenwerking tussen academici en professionals zal leiden tot geavanceerde AI-oplossingen die het accountancyproces transformeren en verbeteren. Dit maakt het vak alleen maar aantrekkelijker voor toekomstige generaties.”

Marcel Boersma

Marcel Boersma (1990) is sinds 2013 jaar werkzaam bij KPMG als expert in data science en machine learning. Hij is in 2009 begonnen als accountancy trainee en na één jaar uitgestroomd, omdat het handmatige werk hem tegenstond. Daarna startte hij aan een opleiding informatica en begon hij in te zien dat het accountancyvak veel baat kan hebben bij innovatie. Dit is zijn drijfveer geweest voor zijn promotieonderzoek in computational science.