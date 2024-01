De digitale revolutie: Hoe kunnen accountants zich aanpassen aan het tijdperk van AI?

De snelle opkomst van AI zet ook de accountancy-wereld op zijn kop. Zowel de grote namen als de kleinste startups, gebruiken nu op AI-gebaseerde tools. Delen zij de kennis die ze zo opdoen ook met anderen? Het antwoord op die vraag is: waarschijnlijk niet. Want waarom zou je de concurrentie betere beslissingen laten nemen met data?

Laten we eerst ingaan op twee statistieken. Ten eerste, blijkt uit een rapport van Mordor Intelligence Statistics uit 2022 dat de markt voor AI in de accountancysector van 2023-2027 jaarlijks met 30 procent gaat groeien. Daarnaast bleek uit een onderzoek onder 1.000 bedrijfsleiders van Workday eerder dit jaar, dat 81 procent van hen van mening is dat AI onmisbaar is om concurrerend te blijven. Tegelijkertijd gaf bijna driekwart (72 procent) toe dat hun organisatie niet over de juiste vaardigheden beschikt om AI volledig te implementeren.

Herdefiniëring van de rol van de accountant

Er bestaat in de accountancy-sector wel consensus dat AI de behoefte aan accountants niet zal wegnemen, maar wel gaat leiden tot een ingrijpende herdefiniëring van hun rol. Daar is meer training op AI-gebied voor nodig en de ambitie om werknemers hiervoor op te leiden is er ook. De wijdverspreide toegang tot deze kennis ontbreekt vooralsnog echter.

Dat is jammer want juist door de organisatie zo in te richten dat de AI-vaardigheden erin worden verankerd, wordt het verschil gemaakt tussen eenmalig gebruik van AI of het ontwikkelen van een echte data gestuurde organisatie. In een data gestuurde organisatie wordt externe en interne data gecombineerd tot één ‘bron van waarheid’. Door deze inzichten binnen handbereik te brengen van iedereen in de organisatie, ontdek je vaak waardevolle nieuwe vaardigheden in je teams, wordt de samenwerking verbeterd en wordt opschalen eenvoudiger.

Een collectieve AI-visie

Als de accountant van morgen steeds strategischer te werk moet gaan en zijn diensten moet uitbreiden met deskundig advies en inzichten op basis van AI, dan zijn de juiste data hierbij cruciaal. Niet alleen om te zien welke bijscholing werknemers nodig hebben, maar ook om teams in het hele bedrijf met elkaar te verbinden. Data moeten de ruggengraat gaan vormen van elk modern bedrijf en ze zijn van toegevoegde waarde voor elke taak.

Door al voor de implementatie van deze tools iedereen erbij te betrekken en personeel te trainen op AI-vaardigheden, wordt de kans van slagen aanzienlijk groter. Eerstelijns accountants kunnen bijvoorbeeld knelpunten en tijdrovende taken identificeren en back-officemedewerkers kunnen details geven over beveiligings- en integratieproblemen. Door deze teams met elkaar in contact te brengen om te bepalen waar automatisering het grootste voordelen biedt, creëer je over de hele linie meer efficiëntie. Gezamenlijk vormt de expertise en ervaring van deze team de basis voor een allesomvattende datastrategie. Dit zijn de drie stappen die accountancy-bedrijven hiervoor moeten nemen:

Stap 1: Zorg voor uniforme informatievoorziening

Door data te centraliseren op dashboards, worden data silo’s opgeheven en krijgen teams toegang tot dezelfde, uniforme informatie.

Stap 2: Verbeter de samenwerking tussen teams

Verbeter de samenwerking tussen teams op basis van deze informatie. Front- en backofficeteams kunnen bijvoorbeeld samen werken aan klantgegevens. Adviseurs kunnen proactieve suggesties doen op basis van real time inzicht, terwijl backoffice-analisten kansen en bedreigingen in kaart kunnen brengen op basis van de laatste trends.

Stap 3: Neem betere beslissingen op basis van data

Op breder niveau zorgt deze verbeterde samenwerking ervoor dat elke bedrijfsbeslissing wordt ondersteund met data. Investeringen die het bedrijf doet, kunnen gebaseerd worden op de laatste trends en bedrijven kunnen sneller aanpassingen doorvoeren bijvoorbeeld bij nieuwe wet- en regelgeving.Uiteindelijk ontstaat zo een betrouwbaar, samenhangend geheel waarin de beslissingen van het ene team worden gevoed door de werkzaamheden van een ander team.

AI is zo waardevol als de data waarop het is gebouwd

Toch blijft AI maar zo waardevol als de gegevens waarop het is gebouwd. Alleen vanuit kloppende data fundamenten kunnen accountancy bedrijven innovatieve AI- en analysetools gebruiken om productiviteit te verhogen, efficiëntie te verbeteren en het aantal fouten te verlagen.

Laten we daarom eens kijken naar hoe data in de praktijk effectief inzetbaar zijn om een paar van de meest urgente uitdagingen in de accountancy aan te pakken.

Personeelstekort

Het aantal gespecialiseerde diensten dat accountants aanbieden, blijft maar groeien. Tegelijkertijd verhoogt het tekort aan personeel de druk op de ketel. Het effectief inzetten van AI-data kan bijdragen aan het aantrekken en behouden van toptalent. Met data wordt de ervaring van nieuwe medewerkers verbeterd op het gebied van werving, onboarding, training, tijd, kosten en betrokkenheid. Daardoor zijn ze sneller productief. Daarnaast kan er een op AI gebaseerde talent pijplijn worden opgezet.Met geautomatiseerde vacature-updates, portals voor het boeken van sollicitatiegesprekken en mogelijkheden die zijn afgestemd op de vaardigheden van elke persoon wordt het makkelijker nieuwe werknemers binnen te halen.

Interne vaardigheden slimmer inzetten

Als centraal inzicht ontbreekt kan het binnen bestaande teams een uitdaging zijn om ieders vaardigheden slim in te zetten Centrale data over de vaardigheden binnen de organisatie kunnen de basis vormen voor effectieve besluitvorming rond werving, personeelsbezetting en personeelsplanning. Deze beoordeling moet zowel technische als niet-technische talenten omvatten. Een vaardigheid volwassenheidsindex kan ook inzicht geven in hoe goed verschillende teamleden nieuwe trainingen aanvaarden. Met deze gegevens kun je nieuwe taken automatiseren, zorgen dat je elke keer de beste medewerker krijgt voor een klus of bijscholing aanbiedt die is afgestemd op je teams en op basis van de klantvraag.

Snelle en flexibele besluitvorming

Een bedrijf kan alleen groeien vanuit een solide basis. Door gefragmenteerde processen en silo’s is de kans groter dat opbrengsten uit je bedrijf weglekken en er fouten gemaakt worden bij het factureren. Hetzelfde geldt voor ‘wendbare besluitvorming’. Het is lastig de juiste stappen te nemen als je niet weet waar je heen wilt. Dan tast je in het duister. Als je deze gegevens in één systeem hebt, kun je betere en snellere beslissingen nemen.

Extra mogelijkheden voor verschillende teams

Dit brengt ons terug bij door AI-ondersteunde samenwerking. Door data van verschillende functies te combineren en eenvoudig toegankelijk te maken, ontstaan er volop mogelijkheden voor verschillende teams. Data-analisten zien bijvoorbeeld kansen voor cross-selling of up-selling op basis van trends in klantgegevens op het dashboard. Deze inzichten worden vervolgens doorgegeven aan de boekhouders die de klant te woord staan, zodat zij dit kunnen gebruiken om verdere groei te stimuleren.

Bijblijven in het AI-tijdperk

In het steeds veranderende accountancy-landschap loont het om te begrijpen waar je vandaan komt, waar je nu staat en hoe je het beste vooruit kunt. Is al deze data verdeeld over verschillende teams, dan kunnen AI-initiatieven in de organisatie achterblijven. Als je organisatie voor kiest voor één enkele bron van data, kan krijg je het inzicht en de flexibiliteit om bij te blijven in het AI-tijdperk.

Hette Mollema is vice-president Benelux bij softwarebedrijf Workday.