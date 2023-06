Nieuw btw-systeem kost 190 miljoen euro, exclusief btw

De Belastingdienst heeft de bouw van het nieuwe systeem voor btw-heffing aanbesteed. Het betekent dat de fiscus voor het eerst een groot ict-project uit handen geven. De bouw van het nieuwe btw-systeem gaat 190 miljoen euro kosten.

Het huidige btw-systeem is veertig jaar oud en leverde de belastingdienst steeds meer problemen op. Zo bleek een verlaging van de btw op groente en fruit, die de politiek wil, technisch niet haalbaar. Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) heeft in de Tweede Kamer meermaals benadrukt dat het systeem op zich wel stabiel draait, maar alleen als iedereen er zoveel mogelijk van afblijft. Daardoor is het nauwelijks mogelijk om btw-tarieven aan te passen, of om een extra tarief in te voeren als dat een politieke wens is.

Het vervangen van het btw-systeem gaat 190 miljoen euro kosten, exclusief btw. Het geld is nodig voor ‘implementatiekosten en licentiekosten én de kosten voor beheer en onderhoud voor een periode van twintig jaar’, zegt een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Het is voor het eerst dat een dergelijk grootschalig ict-project bij de Belastingdienst wordt uitbesteed aan een externe partij. Als een verrassing komt dit niet. Van Rij zinspeelde er al langer op de ontwikkeling en bouw buiten de deur te laten doen. Vorig jaar liet hij consultancybureau McKinsey bekijken wat de beste manier zou zijn. Dat bureau kwam tot de conclusie dat de plannen die er lagen om de klus in eigen huis te doen onvoldoende waren.