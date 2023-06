Hoe kan ChatGPT de hoge werkdruk verlichten voor overwerkte accountants?

Accountantskantoor Joinson & Spice is naar eigen zeggen gespecialiseerd in ChatGPT en andere artificiële intelligentie en deelt drie manieren waarop ChatGPT accountants direct in de praktijk kan ondersteunen.

ChatGPT heeft de potentie om veel laagdrempelige taken van accountants over te nemen; ogenschijnlijk simpele, repetitieve taken die kunnen zorgen voor een hoge werkdruk. Een groot deel van de starters in het accountancyvak stroomt uit omdat ze lijden onder een te hoge werkdruk. Daarom wordt chatGPT in deze vergrijzende branche met een gebrek aan nieuw talent alsmaar belangrijker

Verkennende analyses snel uitwerken

Gebruik je ChatGPT in combinatie met zoekresultaten, gevonden met een chatbot zoals Bing Chat, dan kun je snel relevante informatie uit verschillende bronnen combineren. Zo kun je opzoeken of er negatieve berichten over je klant zijn, of wat de meest genoemde kritiek is uit reviews. In een paar seconden heb je een samenvatting uit verschillende bronnen, met linkjes naar de originele pagina’s om meer informatie te kunnen verkrijgen. Een goede manier om snel inzicht te krijgen in relevante inzichten over het bedrijf en zijn klanten.

Concreter maken van teksten

Je kunt ChatGPT inzetten om je communicatie begrijpelijk te maken voor je klant. Accountants hebben vaak onbewust de neiging om rapporten en mails vol te stoppen met moeilijke zinnen en vaktermen. Deze zijn voor jou heel eenvoudig, maar voor je klant soms lastiger te begrijpen. Vroeger moest je de tekst zelf herschrijven of het rapport voorzien van uitleg. Nu zet je de tekst nu eenvoudig in ChatGPT met het verzoek of hij de tekst in jip-en-janneketaal kan herschrijven. Binnen enkele seconden is je ingewikkelde accountancytekst in een soepel verhaal omgezet, zodat de tekst ook begrijpelijk is voor mensen buiten het accountancyvak.

Beantwoorden van klantvragen

ChatGPT kan routine klantvragen afhandelen, eenvoudig financieel advies geven en veelvoorkomende zorgen aanpakken. Je zit er als accountant natuurlijk altijd tussen om hier een menselijke kwaliteit aan toe te voegen. ChatGPT kun je dus zien als een virtuele assistent die voorzetjes kan doen. Dit maakt tijd vrij voor jou als accountant om je te concentreren op meer complexe en cruciale interacties met klanten.

Angst voor het verdwijnen van banen?

“Sommige mensen in de sector luiden de noodklok over de implicaties van de nieuwe technologieën. Ze zijn bang dat kunstmatige intelligentie op termijn banen gaat kosten”, aldus Gerke van Garderen, Head of Innovation bij Joinson & Spice. “Toch voorzie ik op korte termijn geen problemen voor de branche. Veel jonge accountants stappen vroegtijdig uit het vak omdat ze ongelukkig worden van de werkdruk en de hoeveelheid uren die ze per week werken. ChatGPT kan de druk van de ketel halen, waardoor het werk weer leuker wordt en ze in het vak blijven.”

Technologie in de kinderschoenen

De technologie staat nog in de kinderschoenen en het is goed om voorzichtig te zijn, waarschuwt Joinson & Spice. Er moet nog veel uitgestippeld worden omtrent privacy van klantendata en hieromheen moet goed beleid ontwikkeld worden. Het grote aantal mogelijkheden maakt het lastig om alle concrete toepassingen van de technologie te voorzien. Wel kunnen accountancybureaus ChatGPT op korte termijn inzetten als personal assistant om te ondersteunen bij de dagelijkse bezigheden. Zo wordt de werkdruk verlaagd en houd je als accountant meer tijd over voor wat er echt toe doet: strategisch denken, de complexere beoordelingen en persoonlijk contact met klant en collega.