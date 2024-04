ING: vrees voor grootschalig baanverlies door AI ongegrond

Ruim 40 procent van de Nederlanders heeft inmiddels recent ervaring met het gebruik van generatieve AI, blijkt uit onderzoek van ING. De ervaringen met AI van consumenten zijn veelal positief. Over de impact op de arbeidsmarkt zijn consumenten echter minder positief gestemd: 38% denkt dat er per saldo banen zullen verdwijnen vanwege AI. Toch vreest vrijwel niemand voor het volledig verdwijnen van zijn eigen baan. Wel verwachten werkenden dat hun baan verandert door AI. Dat op veel plekken werk zal veranderen door AI lijkt inderdaad onvermijdelijk, al is een eventuele vrees voor massaal baanverlies ongegrond, concludeert ING.

In het algemeen zijn mensen tevreden over hun ervaringen met generatieve AI, die ze als handig beschouwen en hen helpt om tijd te besparen, zowel voor persoonlijk als professioneel gebruik. Slechts een kleine minderheid ervaart dat het gebruik van AI uiteindelijk tijd kost. De meerderheid is positief over de kwaliteit van de resultaten die AI levert.

Hoewel mensen overwegend positief zijn over hun ervaringen met AI, hebben ze een gemengde houding tegenover de bredere impact ervan. Ze erkennen zowel de kansen als de gevaren ervan, met een aanzienlijk deel dat AI als zowel een kans als een bedreiging voor de samenleving ziet. Desondanks verwachten de meeste mensen dat AI hun leven aanzienlijk zal veranderen in de komende vijf jaar.

Zorgen over impact op arbeidsmarkt

Er bestaat echter bezorgdheid over de impact van AI op de arbeidsmarkt, waarbij velen denken dat het banen zal kosten. Desondanks geloven de meeste werkenden niet dat hun eigen baan direct bedreigd wordt door AI, hoewel ze verwachten dat deze wellicht zal veranderen.

ING stelt dat de angst voor massaal baanverlies niet gegrond lijkt te zijn. De opkomst van AI zal geleidelijk zijn, waardoor de arbeidsmarkt de tijd krijgt om zich aan te passen. Bovendien zullen nieuwe banen ontstaan, zowel direct gerelateerd aan AI als in sectoren die profiteren van welvaartsverhoging door AI. Met andere woorden, hoewel AI banen zal veranderen, zal er nog steeds werk zijn.

Bron: ING