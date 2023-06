Digitaal administratieplatform Doccle breidt uit naar Nederland

Doccle, het grootste digitale administratieplatform van België, neemt Smart Service Company over en breidt zijn dienstverlening daarmee uit naar Nederland. Doccle wil dat binnen vijf jaar vier miljoen Nederlanders het platform gebruiken of bekend zijn met de toepassing.

Doccle werd negen jaar geleden opgericht in België en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste digitale administratieplatform van dat land. Meer dan 17.500 overheden, verzekeraars, banken, telecomleveranciers en andere bedrijven gebruiken het platform om facturen, loonstroken en andere belangrijke documenten te bezorgen ‘in ieders persoonlijke documentenkluis’, zoals het persbericht stelt.

Drie miljoen Belgen

Ook de Belgische Berichtenbox van de overheid is gekoppeld met Doccle. Bijna drie miljoen Belgen hebben momenteel bij Doccle al hun eigen data en documentenkluis, en elke dag komen er zo’n duizend nieuwe gebruikers bij. Het communicatieplatform is zo ontwikkeld dat het leidt tot verhoging van de servicegraad van aangesloten organisaties en circa dertig procent meer traffic tot de Mijn-omgevingen. Tegelijkertijd bespaart het partijen substantieel in IT- en proceskosten door het leveren van betere data en API-gebaseerde IT-componenten.

Overname Smart Service Company

Doccle neemt het Nederlandse technologiebedrijf Smart Service Company over. Otto Lagemaat, één van de oprichters van Smart Service Company, blijft aan als CEO van Doccle Nederland en zal samen met de twee andere medeoprichters, Thierry van Ekeren en Maikel Mertens, alle Nederlandse activiteiten vanuit een nieuw Doccle-kantoor in Bergen op Zoom managen. Bram Lerouge, CEO van Doccle België, vertelt over de uitbreiding: ‘Doccle is in België in korte tijd alom bekend geworden bij de ondersteuning van gebruikers in hun dagelijkse administratie. We hebben laten zien dat we in staat zijn snel te groeien op basis van onze community gedreven werking. Zo zijn we in Nederland reeds gestart met een Open Innovatiebeweging waarbij we bedrijven samenbrengen om na te denken over innovatieve oplossingen.’

Otto Lagemaat, directeur Doccle Nederland: ‘De uitbreiding van Doccle naar Nederland is voor zowel de Nederlandse als de Belgische markt een verrijking op het gebied van het delen van data met organisaties. Zeker nu cybercriminaliteit alleen maar blijft toenemen en geavanceerder wordt, is het veilig kunnen delen van data belangrijker dan ooit. Met Doccle kunnen gebruikers direct communiceren met de bedrijven die documenten in hun persoonlijke datakluis afleveren én die data gemakkelijk en veilig delen. Een mooie stap vooruit voor Nederlanders en Belgen. We zijn momenteel al met veel klanten in gesprek en ik kijk uit naar al het andere wat deze nieuwe stap ons gaat brengen.’