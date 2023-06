ABN-baas Robert Swaak wil geen accountantstitel meer

De topman van ABN Amro, Robert Swaak, heeft zich uit het accountantsregister van de NBA laten verwijderen. Dat ontdekte het Financieele Dagblad.

Swaak (63) is sinds april 2020 ceo van ABN Amro na een lange carrière bij PwC waar hij van 2008 tot 2013 voorzitter van de raad van bestuur was. Hij trad in 1988 bij het accountantskantoor in dienst na een studie bedrijfskunde in Rotterdam. In 1994 werd hij registeraccountant. Hij stond sinds 15 juni van dat jaar ingeschreven in het register van de NBA. Per 31 mei 2023 is hij uitgeschreven uit het register.

Volgens ABN Amro heeft Swaak zich laten uitschrijven omdat hij al een tijdje geen accountant meer is. Wie de titel wil blijven voeren, moet jaarlijks zijn lidmaatschapsgeld betalen maar ook aan permanente educatie doen. Een groter probleem lijkt dat ingeschreven staan in het register automatisch betekent dat je onder het tuchtrecht voor accountants valt. Ook als je niet meer als accountant werkt moet je aan de beroepsregels voldoen. Volgens een woordvoerder van de NBA maakt dit dat ‘men er vaker voor kiest zich te laten doorhalen in het register’.

De stap van Swaak maakt ook duidelijk dat hij geen terugkeer naar de accountancy ambieert.