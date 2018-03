Melding CO2-uitstoot en brandstofgebruik straks verplicht voor transport

EU-lidstaten zijn straks verplicht de CO2-uitstoot en het brandstofverbruik van nieuw geregistreerde vrachtwagens, bussen en andere zware voertuigen door te geven aan de Europese Commissie. Dat meldt het ANP.

Het is de bedoeling dat de gegevens in een openbaar register komen, dat wordt beheerd door het Europees Milieuagentschap. Transportbedrijven kunnen hiermee betere keuzes maken, waardoor ze brandstof kunnen besparen.

Boete

Fabrikanten die de data niet doorgeven of vervalste gegevens rapporteren kunnen een boete krijgen. Om dat te controleren wordt een meetsysteem ontwikkeld, met echte testen op de weg. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben hierover een politiek akkoord bereikt. EU-commissaris Miguel Arias Cañete (Klimaat) is tevreden. ‘Met dit nieuwe robuuste, betrouwbare en transparante monitoring- en rapportagesysteem liggen we op koers voor de volgende stap: CO2-emissienormen voor zware voertuigen, die in mei worden voorgesteld.’