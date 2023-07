Belastingdienst maakt betalen via iDEAL mogelijk

Particulieren kunnen bij de Belastingdienst nu ook via iDEAL betalen. Voor bedrijven wordt deze optie later geïntroduceerd; de btw-aangifte kan al wel op deze manier worden voldaan.

Bedragen kunnen door particulieren worden betaald via het Overzicht betalen en ontvangen. ‘Dit betekent dat particuliere belastingplichtigen (en in de toekomst bedrijven) die een bedrag willen betalen, dat direct vanuit het overzicht kunnen doen. We bieden hiermee betaalgemak, want bedragen, waaronder de invorderingsrente, en het betalingskenmerk hoeven niet meer handmatig te worden overgenomen.’

Betalen met iDEAL is mogelijk voor de inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, huur-, kinderopvang- en zorgtoeslagen en het kindgebonden budget. ‘In de komende jaren komen hier steeds meer middelen bij. Voor de btw-aangifte is het al langere tijd mogelijk om via deze wijze te betalen.’