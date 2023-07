Belastingdienst tot 1 oktober soepeler met saneringsakkoord

De Belastingdienst komt ondernemers met belastingschulden tegemoet. Wie voor 1 oktober een saneringsakkoord sluit met alle schuldeisers, hoeft aan de fiscus de helft minder terug te betalen dan normaal.

Wie niet in staat is een belastingschuld en andere schulden te betalen, heeft de mogelijkheid een saneringsakkoord te sluiten: aan alle schuldeisers hoeft dan maar een deel van de schulden te worden betaald. ‘Vanwege de coronacrisis gaan wij tijdelijk soepeler om met een van onze voorwaarden om mee te werken aan een saneringsakkoord’, laat de fiscus nu weten.

Lager uitkeringspercentage

Normaal krijgt de Belastingdienst ten minste het dubbele van het uitkeringspercentage dat andere schuldeisers krijgen betaald. ‘Maar tot 1 oktober 2023 nemen wij genoegen met ten minste hetzelfde uitkeringspercentage. Wij raden u daarom aan nog vóór 1 oktober 2023 met uw schuldeisers in gesprek te gaan over een saneringsakkoord. Want dan is de kans groter dat al uw schuldeisers hieraan willen meewerken.’

Rechtspersoon moet zelf een akkoord regelen

Zzp’ers kunnen contact opnemen met de gemeente voor het opstarten van een minnelijk schuldsaneringstraject. Rechtspersonen moeten zelf een saneringsakkoord regelen met schuldeisers. ‘Gaan al uw schuldeisers akkoord met uw betalingsvoorstel? Dan kunt u ons vragen een deel van uw belastingschuld kwijt te schelden.’ Dat kan met het formulier Verzoek kwijtschelding van belasting en/of premie voor ondernemingen.