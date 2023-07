Belastingproblemen Hunter Biden brengen vader Joe in problemen

Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse president, wordt verdacht van belastingontduiking. Hij leek te kunnen schikken, maar de rechter heeft daar op het laatste moment een stokje voor gestoken. Hunter Biden moet met de Amerikaanse fiscus opnieuw over de deal onderhandelen en moet mogelijk de cel in.

Democraten vrezen dat de Republikeinse partij de rechtszaak rond Hunter Biden zullen gebruiken om de herverkiezing van de huidige president in 2024 te dwarsbomen. Het kamp-Biden had daarom gehoopt op een snelle schikking. De zoon van de president wordt ervan verdacht dat hij in 2017 en 2018 zo’n tweehonderdduizend dollar te weinig inkomstenbelasting heeft betaald. Ook zou hij in 2018 hebben gelogen bij de aanschaf van een vuurwapen.

Schikking

Eind juni sloot justitie een deal met Hunter Biden. In ruil voor een bekentenis zou hij gevangenisstraf ontlopen. Dat leidde tot grote woede onder Republikeinen, die de schikking afdeden als klassenjustitie. Afgelopen weken oefenden zij publieke druk uit op justitie om het onderzoek alsnog uit te breiden. Het kwam voor iedereen als een verrassing dat de openbaar aanklager deze week bevestigend antwoordde op de vraag van de rechter of er nog ander onderzoek naar Hunter Biden loopt. De rechter besloot daarom de rechtszaak te schorsen, waarmee ook de schikking mogelijk van de baan is.

Politieke beïnvloeding

Vorige week zeiden twee ambtenaren van de Amerikaanse belastingdienst dat het strafrechtelijk onderzoek door de Biden-regering zou worden beïnvloed. Hoofdaanklager David Weiss, in 2018 aangesteld door Donald Trump, ontkent dat. Met het uitblijven van een schikking blijven de strafrechtelijke sores van zijn zoon een politieke weerslag op de president hebben. Huis-voorzitter Kevin McCarthy zei dinsdag een afzettingsprocedure tegen Joe Biden te overwegen.