Fiscus geeft belastingplichtige inzage in machtigingen

Belastingplichtigen die een intermediair hebben gemachtigd om digitale gegevens te ontvangen via de Belastingdienst, hebben sinds 1 augustus inzage in hun geregistreerde machtigingen en kunnen die desgewenst zelf intrekken.

Via Digipoort kunnen intermediairs alleen aangifte doen als particulieren of ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er een actieve geregistreerde machtiging is. De machtigingen zijn geregistreerd op hun bsn en op het KVK-nummer van hun intermediair. Sinds 1 augustus kunnen particulieren en ondernemers deze registraties zelf inzien en eventueel intrekken. ‘Hiervoor kunnen zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen’, aldus de Belastingdienst.

Organisaties: via Logius

De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN van de organisatie en op het KVK-nummer van hun intermediair. Binnenkort kunnen organisaties deze registraties zelf inzien en eventueel intrekken via Logius. ‘Ook intermediairs beschikken dan over deze functionaliteit. Hierover volgt op een later moment nadere informatie.’