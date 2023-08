Internationale standaard voor assurance bij duurzaamheidsrapportages in consultatie

De International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) heeft een conceptstandaard voor assuranceverlening bij duurzaamheidsrapportages in consultatie gebracht. Reageren op het document kan tot 1 december.

De standaard is bedoeld om wereldwijd te worden toegepast en bevat de hoofdlijnen voor assurance bij duurzaamheidsrapportages. De conceptstandaard gaat zowel in op opdrachten met een beperkte mate van zekerheid als op opdrachten met een hoge mate van zekerheid. De standaard is daarmee ook bedoeld voor assurance van duurzaamheidsverslagen onder CSRD. ‘De Europese Commissie zal uiteindelijk een Europese standaard daarvoor vaststellen, maar verwacht mag worden dat zij daarbij rekening houdt met dit IAASB-voorstel’, aldus de NBA.

Reikwijdte

De voorgestelde ISSA 5000-standaard kan worden toegepast op informatie over alle duurzaamheidsonderwerpen en aspecten van onderwerpen, informatie opgesteld in overeenstemming met een raamwerk voor duurzaamheidsrapportage, standaarden of andere geschikte criteria, alle duurzaamheidsinformatie ongeacht het mechanisme voor het rapporteren van de informatie en opdrachten met beperkte en redelijke zekerheid, zo geeft de IAASB aan. ‘Het kan worden gebruikt door alle accountants, zolang ze voldoen aan de relevante ethische vereisten en een systeem van kwaliteitsbeheer toepassen dat minstens zo streng is als de International Code of Ethics for Professional Accountants en de IAASB-reeks kwaliteitsmanagementnormen.’

Na consultatie wil de IAASB de definitieve standaard voor eind 2024 publiceren. Lees hier meer over ISSA 5000.