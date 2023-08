IFAC mengt zich in duurzaamheidsdebat

De internationale federatie van accountantsorganisaties IFAC doet een oproep aan de G20 om een meer leidende rol te pakken in het behalen van de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Met name inclusiviteit is een speerpunt.

De IFAC doet dat in het kader van de zogeheten SDG-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, die 2023 als einddatum hebben. ‘In september zitten we op de helft van de deadline. Dit is een belangrijk moment voor wereldleiders om na te denken over de vooruitgang die we hebben geboekt, de vooruitgang die we niet hebben geboekt en de uitdagingen waarmee we in de toekomst worden geconfronteerd.’

Inclusiviteit

De twintig grootste economieën houden op 9 en 10 september een G20-top met als thema ‘One earth, one family, one future’. De IFAC benadrukt het belang van inclusiviteit bij het ondersteunen van duurzame ontwikkeling. ‘We moeten duurzaamheid, de publieke sector, het mkb en het onderwijs op een inclusieve manier benaderen om ervoor te zorgen dat de kansen van vandaag en morgen worden gedeeld en dat economische en sociale ontwikkeling werkelijk duurzaam is. We hebben serieuze uitdagingen voor ons. Het wereldwijde accountantsberoep is een toegewijde partner die zijn rol pakt om duurzame ontwikkeling te stimuleren en leiderschap te tonen als een echt wereldwijd en inclusief beroep’, stelt IFAC-CEO Kevin Dancey.

Vier oproepen

De IFAC doet vier oproepen aan de leiders van de G20. Ten eerste is dat van duurzaamheid een realiteit en niet alleen een doel maken door een voortrekkersol te nemen bij het behalen van de VN-duurzaamheidsdoelstellingen, de basislijn van de ISSB voor openbaarmaking van duurzaamheid en de ISSA 5000-standaard te ondersteunen. Daarnaast moet de G20 het beheer van overheidsfinanciën steunen en corruptie bestrijden en een omgeving voor groei en innovatie van het mkb creëren. Tot slot pleit de IFAC ook voor onderwijs op financieel gebied om inclusieve groei te bevorderen.