Meeste finance professionals niet bezorgd over onbetaalde facturen door terugbetalen coronaschuld

Finance professionals liggen nog niet massaal wakker van de kans dat klanten failliet gaan doordat ze hun belastingschuld moeten gaan afbetalen. Een kleine 30 procent vreest daarvoor, stelt incasso- en deurwaardersorganisatie Flanderijn na onderzoek onder 553 finance-professionals die zich bezighouden met debiteurenbeheer.

De fiscus is deze maand gestart met het terugvorderen van de bijna 15 miljard euro belastingsteun die ondernemers in de coronaperiode hebben gekregen. Voor een kwart van de finance-professionals levert dat meer zorgen op over een mogelijk faillissement in het klantenbestand dan bij hun collega’s. Anderzijds zegt driekwart de kans op een golf aan faillissementen door het niet kunnen terugbetalen van de coronasteun niet reëel te achten.

‘Finance-professional redelijk lichtzinnig’

De Belastingdienst staat vooraan bij het innen van schulden, waardoor andere schuldeisers langer op hun geld moeten wachten. Van de ondervraagden zegt 42 procent dat hun organisatie het risico van onbetaalde facturen als gevolg van invordering van de coronasteun niet als een groot bedrijfsrisico ziet. Michel van Leeuwen, directeur en gerechtsdeurwaarder bij Flanderijn: ‘Het lijkt erop dat finance-professionals nog redelijk lichtzinnig denken over deze risico’s, maar met 60.000 bedrijven die nu alles op alles moeten zetten om de schulden aan de Belastingdienst terug te betalen, is dit een serieus risico. Ik zou finance-professionals dan ook willen aansporen hier actie op te ondernemen.’ Bijvoorbeeld door nieuwe klanten te controleren op hun kredietwaardigheid, maar ook door direct in actie te komen wanneer een klant zijn factuur niet betaalt.