Stand van zaken herijking invorderingsstrategieën Belastingdienst

In de reactie op het rapport ‘Ongekend onrecht’ van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvang heeft het kabinet toegezegd de invorderingsstrategieën van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen te herijken, in het bijzonder voor burgers die langdurig te maken hebben met hoge schulden. Deze invorderingsstrategieën van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen zijn op 23 december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. De staatssecretarissen Van Rij (Belastingdienst) en De Vries (Toeslagen) hebben de Tweede Kamer in een brief geïnformeerd over de voortgang van de uitwerking.

Stand van zaken Invorderingsstrategie Belastingdienst

Verschillende werkgroepen binnen de Belastingdienst doen onderzoek naar verbetermaatregelen met als algemene thema’s: persoonsgerichte benadering, betalingsregelingen, manieren van invorderen, het voorkomen van probleemschulden, het bestaansminimum van burgers en kwijtschelding. In de afgelopen maanden heeft de Belastingdienst onderzoek gedaan naar de volgende verbetermaatregelen die direct positieve werking hebben voor burgers:

• Aanpassen van de regels voor het treffen van een betalingsregeling voor belastingschulden met het oog op harmonisatie met het beleid dat Toeslagen hanteert bij betalingsregelingen en te komen tot een meer eenduidig overheidsbeleid. Denk hierbij aan de introductie van een standaardbetalingsregeling, die kan worden toegekend ongeacht de financiële draagkracht, en het verlengen van de maximale duur van de betalingsregeling;

• Uitbreiding van de situaties waarin een kosteloze betalingsherinnering wordt verzonden;

• Toestaan (onder voorwaarden) van een aanvullende betalingsregeling als het voor een burger onredelijk bezwarend is om zijn vermogen te gelde te maken en dit kwijtschelding van een restschuld in de weg staat;

• De mogelijkheid om (onder voorwaarden) kwijtschelding van motorrijtuigenbelasting te verlenen.

Lopende verbeteringen bij de Belastingdienst en Dienst Toeslagen

Aanvullend aan de hierboven genoemde maatregelen, zijn er in de invorderingsstrategie van de Belastingdienst en/of Dienst Toeslagen ook maatregelen opgenomen die reeds worden uitgevoerd. Het betreffen de volgende maatregelen:

• Burgers kunnen nu inzicht krijgen in hun schuldenpositie voor de inkomstenbelasting, inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet en toeslagen via Geldzaken in het Klantportaal. Burgers kunnen in dit portaal ook hun schuld met iDEAL betalen;

• Het Stella-team van de Belastingdienst en Dienst Toeslagen is en wordt verder geoptimaliseerd zodat burgers sneller geholpen kunnen worden. Het team helpt mensen die in complexe en urgente schuldsituaties zitten of daarin terecht dreigen te komen;

• Binnen verschillende trajecten om probleemschulden te voorkomen, wordt samengewerkt met externe partijen zoals het Schuldenknooppunt;

• Toeslagen voert inmiddels de maatregel ‘verrekenen zonder kosten’ uit. Hierover is uw Kamer op 6 juli 2023 geïnformeerd door middel van de stand-van-zakenbrief Dienst Toeslagen.

Beide diensten zetten daarnaast verder in op de doorontwikkeling van de dienstverlening door maatschappelijk intermediairs en het verbeteren van het zogenoemde Kennisnetwerk. Daarmee worden maatschappelijk dienstverleners ondersteund bij hulpverlening aan burgers met fiscale en toeslagenproblematiek.

In de Kamerbrief wordt daarnaast verder ingegaan op de aanpassing van de invorderingsstrategie bij de Dienst Toeslagen, de menselijke maat en de bundeling in één betalingsregeling van belasting- en toeslagschulden.