Overheid houdt webinar over nieuwe Europese cybersecurity-richtlijn

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Digital Trust Center (DTC) gaan op 5 oktober een webinar organiseren om ondernemers voor te bereiden op de komende EU-richtlijn die vanaf eind volgend jaar eisen gaat stellen aan de manier waarop bedrijven omgaan met cyberveiligheid.

Eind 2024 wordt de Europese richtlijn NIS2 op het gebied van cybersecurity en de omgang met cyberincidenten van kracht. ‘Duizenden organisaties in Nederland zullen aan de wetgeving die voortkomt uit deze richtlijn moeten voldoen. Het DTC heeft als doel om deze organisaties zo goed mogelijk voor te bereiden op de invoering van deze wetgeving.’ Daartoe wordt op donderdagmiddag 5 oktober een webinar voor alle ondernemers van Nederland georganiseerd. Het is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het DTC.

Eerste stap in bewustwording

Volgens manager van het Digital Trust Center Michel Verhagen is het webinar een eerste stap in de bewustwording van ondernemers dat de nieuwe wetgeving er aan zit te komen. ‘Veel organisaties willen weten of de nieuwe wetgeving voor hen relevant is en wat dit in de praktijk gaat betekenen. Hoewel nog lang niet alles bekend is over deze wet, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. En we gaan tijdens het webinar in op de maatregelen die je nu al kunt nemen om je organisatie digitaal veiliger te maken.’

Verschillende experts gaat tijdens het webinar in op vragen als wat de NIS2 voor organisaties betekent, hoe de doorvertaling van de NIS2 naar Nederlandse wetgeving in elkaar zit en hoe organisaties kunnen anticiperen op wat de NIS2 gaat verplichten. ‘Voor bedrijven die onder de NIS2-richtlijn vallen, maar ook voor bedrijven daarbuiten, is het nu al van groot belang om maatregelen te treffen die je beter beschermen tegen cyberaanvallen en cybercriminelen. Je kunt vaak zonder een al te grote investering al aan de slag met de weerbaarheid van je bedrijf door bijvoorbeeld een risico-analyse te maken, multifactor-authenticatie in te stellen en een goede back-up te maken.’

Aanmelden voor het gratis webinar kan hier.