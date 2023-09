Zo verdrievoudig je in twee jaar tijd

In twee jaar tijd het aantal klanten verdrievoudigen. Dit realiseerde financiële dienstverlener KFD tussen begin 2021 en 2023. Hoe? Door zich in gewonemensentaal en met een moderne werkwijze te richten op een strak afgebakende doelgroep. En de groei gaat onverminderd door.

Bij thuiswedstrijden van de Nijmeegse Eredivisie-voetbalclub NEC zijn de reclameborden met ‘KFD ZZP-Specialisten’ niet te missen. KFD-eigenaar Marc Kramer kijkt er vanuit de business lounge recht op uit. “Ik ben van jongs af aan NEC-supporter en seizoenkaarthouder. Toen ik begon met mijn administratiekantoor wees ik vanaf de tribune al naar de businessclub: daar wil ik over een paar jaar zitten. Ik had niet gedacht dat KFD zo snel zo’n groot succes zou zijn.”

Twijfels om door te gaan

De opmars van staantribune naar businesslounge symboliseert perfect de groei die KFD (Kramer Financiële Dienstverlening) heeft doorgemaakt. Eigenaar Marc Kramer startte zijn administratiekantoor in 2013 op 21-jarige leeftijd. Dat ging niet meteen van een leien dakje.

“De eerste jaren waren heel zwaar”, blikt Kramer terug. “Soms twijfelde ik of ik moest doorgaan. De inkomsten waren te laag om van te kunnen leven. Dat lukte alleen door bij te klussen voor andere bedrijven. Ik bleef geloven dat het zou lukken en na 3 jaar keihard werken had ik dertig klanten. Bizar dat we dit aantal nieuwe klanten nu in één kwartaal mogen verwelkomen.”

Van Dropbox naar volledig online

Kramer weet precies wanneer de grote groei-omslag inzette. “In 2013 werkte ik nog met de ‘papieren klapper’ en een paar jaar later stapte ik over naar Dropbox. Dat was toen helemaal chic de friemel. Eind 2020 maakte accountmanager Bernette van Heerwaarden van SnelStart mij bewust van een werkwijze die veel beter bij ons paste: volledig online samenwerken met klanten.”

De Gelderlandse financieel specialist ondernam direct actie. Hij vroeg voor zijn klanten en prospects meteen 200 exemplaren op van de brochure die hij zelf had ontvangen over digitaal samenwerken. Al zijn tachtig klanten zette hij over van Dropbox naar SnelStart. Toen ging het hard. Tussen begin 2021 en begin 2023 schoot het aantal klanten door het dak tot ongeveer 250. Ook heeft hij inmiddels drie medewerkers in dienst.

Ondernemers zijn volgens Kramer blij met de tijdwinst en het realtime inzicht die de moderne werkwijze oplevert. Kramer: “Soms belt een klant met de vraag of we even kunnen meekijken of alles goed gaat. Dan zien we direct alle actuele cijfers. En zelf kunnen ze ook al heel veel zien. In Dropbox was dit inzicht er niet.”

In zijn inspirerende spreekkamer op het kantoor in Wijchen – met aan de ene wand een grote foto van de Waalbrug en aan de overzijde een sprekende plaat van het centrum van Nijmegen – wijst Kramer naar een blauwe multomap. “Daar zit onder meer die brochure over digitaal samenwerken in. We geven deze map aan elke nieuwe klant mee. Klanten vinden het fijn om informatie mee naar huis te kunnen nemen.”

Focus op zzp’ers

Volledig online werken was een belangrijk onderdeel van de koerswijziging die KFD eind 2020 inzette, maar er gebeurde meer. Zo besloot Kramer zich 100 procent te focussen op zzp’ers. “Daar ligt onze kracht. We werken met korte lijntjes, houden van persoonlijk contact in gewonemensentaal en we willen écht iets voor onze klanten betekenen. Dat sluit het beste aan bij kleinere ondernemers.”

Om dit extra duidelijk te maken, staat sinds kort in alle uitingen ‘Dé ZZP-Specialist’ achter de bedrijfsnaam KFD. Grote bv’s verkoopt het bedrijf een ‘nee’, aldus Kramer. “Die verwijs ik door naar een partner. Dat geldt ook voor zzp’ers die enorm doorgroeien. Grotere ondernemingen zijn aan het einde van de rit gewoon het beste af bij een ander.”

Voor zzp’ers kan KFD juist steeds meer betekenen. Naast de administratie helpt het kantoor ondernemers op het gebied van arbeidsongeschiktheid, pensioen en hypotheken. “Bij zelfstandig ondernemen komt meer kijken dan alleen de administratie”, licht Kramer toe. “We brengen voor elke zzp’er de specifieke risico’s in kaart en adviseren over de oplossingen. Ook daarom kiezen veel zzp’ers voor ons.”

Doorgroeien

Marc Kramer verwacht dat zijn bedrijf de komende jaren onverminderd doorgroeit. “Er starten steeds meer zelfstandigen. Ze werken als zzp’er in sectoren waar dat tien jaar geleden nauwelijks gebeurde, zoals de zorg of HR. Daarnaast gaan jongeren vanuit de schoolbanken steeds vaker aan de slag als zelfstandige in plaats van in loondienst. We kijken ernaar uit om al deze zzp’ers in de regio Nijmegen zo goed mogelijk te helpen.”

