Fiscus start nieuwe wervingscampagne

De Belastingdienst is maandag begonnen met een nieuwe wervingscampagne onder de noemer ‘Ontdek wat jij als medewerker kunt doen voor de Belastingdienst’. Toegevoegde waarde bieden voor de maatschappij is een van de kernpunten.

De fiscus werft in eerste instantie, via video’s, online en op social media. Later volgen ook radiospots en reclame buitenshuis, zoals posters en reclameborden. ‘Er zijn genoeg redenen om trots te zijn op het werk dat je bij de Belastingdienst doet’, licht coördinator recruitmentmarketing Ferry Leeflang toe. ‘De campagne richt zich op gemotiveerde mensen met het hart op de juiste plaats die toegevoegde waarde voor de maatschappij willen hebben.’

Ook accountants gevraagd

De Belastingdienst kampt met groeiende uitstroom omdat veel mensen met pensioen gaan. ‘Daarnaast hebben we te maken met een steeds krappere arbeidsmarkt. Onze wervingsbehoefte blijft daardoor elk jaar fors. Zeker voor onze doelgroepen: fiscalisten, data-specialisten, ICT’ers, accountants en administratief medewerkers. Het is dus belangrijk dat we opvallen in deze arbeidsmarkt en onszelf laten zien als goed werkgever. Hier kun je met jouw expertise betekenisvol werk doen en maatschappelijk relevant bezig zijn.’

Voor de campagne is feedback van collega’s verzameld en verwerkt in de nieuwe campagnemiddelen. ‘De huidige campagne maakt daardoor nog beter duidelijk dan de vorige hoe belangrijk het werk van onze medewerkers is en hoe zij dit zelf ervaren.’ De medewerkers leggen uit waar het opgehaalde belastinggeld aan kan worden besteed, zoals het aanleggen van fietspaden, musea in stand houden en andere zaken die maatschappelijk nut hebben.